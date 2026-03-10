Kicillof inauguró seis escuelas y le mandó mensaje a Milei: “Para nosotros la educación no es un negocio ni una mercancía” El gobernador recorrió los seis nuevos edificios de escuelas secundarias en Ezeiza, junto al intendente Gastón Granados. “La educación es una necesidad y, por ende, un derecho”, remarcó el bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof puso en funcionamiento este martes seis nuevos edificios educativos, varios paralizados por el gobierno nacional, en el municipio de Ezeiza y volvió a diferenciarse del presidente Javier Milei: “La educación no es un negocio ni una mercancía, es una necesidad y, por ende, un derecho”, subrayó.

El mandatario encabezó la maratón de inauguraciones junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Gastón Granados. Se puso en marcha la nueva Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº1 -la primera en el municipio- y el edificio para la Escuela Secundaria Nº16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. Ambas obras fueron retomadas por la Provincia tras haber sido paralizadas por el Gobierno nacional.

Además, se inauguraron la nueva Escuela Técnica Nº2 de Tristán Suárez y los edificios para las secundarias Nº11 del barrio Santa Marta y Nº14 de Carlos Spegazzini. En tanto, el Gobernador puso en funcionamiento la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N°9, donde se incorporaron ocho aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM), y suscribió un convenio para impulsar la creación de un Centro de Formación Profesional Integral en el distrito. En total, la inversión de la infraestructura inaugurada en el distrito alcanza los 14.769 millones de pesos.

“Hoy es un día histórico para la provincia de Buenos Aires: recorrimos e inauguramos seis nuevas escuelas que van a mejorar los procesos de aprendizaje de miles de pibes y pibas de Ezeiza”, señaló Kicillof, quien consideró que la provincia “está alcanzando un verdadero récord en materia de infraestructura educativa a pesar de un Gobierno nacional que paralizó la construcción de 80 edificios escolares en nuestro territorio”.

En este punto, criticó a Milei y dijo que su modelo excluye bajo la excusa de la libertad. “El Presidente busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”, sostuvo. Y agregó: “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”.

La directora de Educación, Flavia Terigi, por su parte, sostuvo que para que estas obras se concreten “fue imprescindible la decisión política y el compromiso con la educación pública” de la Provincia. “Estas nuevas instituciones no son solo edificios, son espacios donde se crean oportunidades y se construyen proyectos de futuro. Desde el Gobierno bonaerense vamos a seguir trabajando para que todos nuestros jóvenes tengan la posibilidad de acceder a una educación de calidad”, afirmó.

El intendente Granados aseguró que las inauguraciones de las seis escuelas demuestran que para nosotros la educación pública “es una prioridad” y que desde el arranque de la gestión de Kicillof, Ezeiza ya logró tener 18 nuevas escuelas.

Ya en el final, Kicillof consideró que cada obra de infraestructura escolar paralizada por el Gobierno nacional “representa esperanzas y sueños truncos” y subrayó que en la Provincia hay una mirada totalmente diferente. “La educación de los y las bonaerenses no es un negocio ni una mercancía, es una necesidad y, por lo tanto, un derecho que debe alcanzar a todos y todas”, cerró.