Agenda vacía en el Congreso: ausencia de proyectos del paquete de reformas anunciadas por Milei El Gobierno frenó la actividad parlamentaria y aún no envió ninguna de las iniciativas que propuso Milei en la Asamblea Legislativa

La Libertad Avanza puso un freno a la actividad en el Congreso tras haber conseguido la sanción de seis leyes en sesiones extraordinarias, pese al anuncio del presidente Javier Milei de que impulsará paquetes de leyes de reformas estructurales.

A 10 días de la inauguración de las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados solo tiene previsto debatir la reforma de la ley de Glaciares que el Gobierno acordó con los gobernadores aliados, pero que encuentra resistencia en bancadas que acompañaron al oficialismo en otras iniciativas.

Esa iniciativa fue sancionada por el Senado el 26 de febrero y la bancada de La Libertad Avanza (LLA) aspira a poder aprobarla en una sesión a celebrarse en la primera quincena de abril, tras las audiencias públicas.

Pero fuera del debate de este proyecto de la ley de Glaciares, la actividad parlamentaria está totalmente paralizada en la Cámara de Diputados dado que el Gobierno no envió ningún proyecto del paquete de leyes que anunció Milei en la apertura de las sesiones ordinarias.

Fuentes parlamentarias señalaron que la LLA buscará reactivar la tarea parlamentaria cuando Gobierno mande los proyectos que está diseñando y que, hasta ese momento, no está previsto abrir la actividad parlamentaria.

En la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, Milei anunció sin dar grandes detalles que impulsará las reformas judicial, política, del Código Civil, Comercial y Procesal, educativa, del Código Aduanero, tributaria, y que enviará para su ratificación el acuerdo suscripto con Estados Unidos.

Una de las primeras leyes que iban a llegar a la Cámara de Diputados era la reforma política, donde el oficialismo busca eliminar las PASO, cambiar el sistema de financiamiento de las campañas proselitistas y endurecer los requisitos para el reconocimiento de los partidos políticos.

Pero una fuente del Gobierno señaló que «como todas las nuevas leyes que se manden al Congreso, todavía no se discutieron en la mesa política para ver sus implicancias, alcances, modificaciones y demás. Con lo cual no está todavía el proyecto definido de reforma política en la carpeta del Gobierno ni en recorrida con los gobernadores».

Senado

En tanto, el Senado aun debe definir si sesiona este miércoles o la próxima semana para dar ingreso al pliego para la Cámara de Casación Penal Carlos Alberto Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, para que continué cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Federal, y otros pliegos de militares.

La Cámara de Senadores ya aprobó todo el paquete de leyes que tenía previsto en las sesiones extraordinarias y ahora está esperando que el Gobierno envíe pliegos de jueces, ya que ahora solo tiene pliegos de seis militares.

El Gobierno propone ascender al Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, al Vicealmirante Juan Carlos Romay y al General de División Oscar Zarich.

Por: Silvia Rajcher