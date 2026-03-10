A 100 días del inicio del Mundial 2026: los clasificados, la guerra y récords que se podrían romper Se acerca el comienzo de una nueva edición del evento que paraliza a los fanáticos del deporte.

El Mundial 2026 comenzará en exactamente 100 días, cuando México reciba a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, que tiene capacidad para casi 85 mil espectadores.

Este partido inaugural tendrá como protagonistas a los mismos que pusieron en marcha la edición de 2010, cuando Sudáfrica y México se enfrentaron en tierras africanas. En aquella ocasión, los locales se pusieron en ventaja a través de Siphiwe Tshabalala, mientras que los aztecas igualaron gracias al gol de Rafael Márquez.

Los clasificados al Mundial

A falta de 100 días para el inicio del Mundial, ya están confirmadas 42 de las 48 selecciones que dirán presentes.

Los europeos que ya tienen su boleto son : Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suiza.

: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suiza. Los sudamericanos son : Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Los africanos son : Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Los centro y norteamericanos son : Estados Unidos, Canadá, México, Curazao, Haití y Panamá.

: Estados Unidos, Canadá, México, Curazao, Haití y Panamá. Los asiáticos son : Arabia Saudita, Qatar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

: Arabia Saudita, Qatar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán. Los oceánicos son: Australia y Nueva Zelanda.

Por otra parte, las selecciones que disputarán el Repechaje Europeo son Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumania, República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Además, se enfrentarán en el Repechaje Internacional la República Democrática del Congo, Nueva Caledonia, Jamaica, Irak, Bolivia y Surinam.

La guerra y la incertidumbre por Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán estalló en los últimos días con los ataques norteamericanos junto con Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien había gobernado durante las últimas cuatro décadas en el país del Medio Oriente.

Si bien no hay ninguna certeza sobre la participación de Irán en el Mundial, el presidente de su federación, Mehdi Taj habló luego de los ataques y se lamentó porque “lo que es seguro es que, tras este ataque, no podemos esperar que la Copa Mundial se presente con esperanza”.

Otra situación que complica aún más a Irán es el hecho de que todos sus partidos correspondientes a la fase de grupos los tendrá que disputar en Estados Unidos.

En caso de que finalmente Irán desista de participar, la FIFA podría modificar su grupo y dejarlo con solo tres integrantes, o meter a alguna otra selección asiática.

Los cinco récords más increíble que se podrían romper en el Mundial 2026

El argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé podrían superar al alemán Miroslav Klose como máximos goleadores en la historia de los Mundiales. El francés Didier Deschamps podría convertirse en el director técnico con más partidos en Mundiales. Actualmente tiene 19 y en caso de que los galos lleguen a semis, superará los 25 del alemán Helmut Schön. Lionel Messi podría convertirse en el jugador con más triunfos en Mundiales. En caso de que la Selección argentina gane dos, dejará atrás los 17 del alemán Miroslav Klose. Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían convertirse en los primeros jugadores en disputar tres finales de la Copa del Mundo. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se convertirán en los primeros dos jugadores en disputar seis Mundiales, un dato que habla de la vigencia de los dos mejores jugadores en lo que va del Siglo XXI.

