La industria perdió 100.000 empleos desde 2023 y advierten sobre señales de crisis en el sector

Un informe elaborado por equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió sobre un fuerte deterioro del empleo industrial en la Argentina, con cerca de 100.000 puestos de trabajo perdidos desde noviembre de 2023. El estudio vincula esta caída con un retroceso general de la actividad productiva y cambios en la estructura económica.

El estudio vincula la destrucción de empleo con la caída de la producción industrial registrada en los últimos dos años.

Otro indicador crítico es el nivel de utilización de las fábricas. Durante 2024 y 2025, la industria operó por debajo del 60% de su capacidad instalada, lo que implica más de 40% de capacidad ociosa.

Los sectores industriales más afectados

Entre las ramas industriales que registraron las mayores caídas, con retrocesos de entre 20% y 25%, aparecen:

Metalurgia

Industria del calzado

Curtiembres

Industrias vinculadas a la construcción

Otros sectores mostraron mayor resistencia, aunque también registraron caídas más moderadas, como la industria alimenticia, las tabacaleras y el sector del transporte.

Menor peso de la industria en la economía

El informe también advierte sobre un retroceso en la participación de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI).

Según los datos del estudio, el peso del sector pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel comparable con el que tenía la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 80 años.

Además, los investigadores detectaron un proceso de simplificación exportadora. Las exportaciones industriales de mayor valor agregado —las llamadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI)— representan actualmente el 28% del total exportado por la industria, cuando en 2011 habían alcanzado el 35%.

Esto implica que la canasta exportadora del sector se concentra cada vez más en alimentos y commodities, con menor contenido tecnológico y menor capacidad de generación de empleo.

Importaciones y menor apoyo estatal

El informe también advierte sobre la situación del sector de bienes de capital, considerado clave para el desarrollo industrial.

Entre 2023 y 2025, la producción local cayó casi 25%, mientras que las importaciones crecieron 77%.

A esto se suma el impacto del Decreto 273/2025, que flexibilizó la importación de maquinaria agrícola usada. Entre mayo y octubre de 2025, estas compras externas se multiplicaron por ocho en comparación con el mismo período de 2024.

Según los investigadores, esta tendencia podría afectar al complejo nacional de fabricantes de maquinaria agrícola.

El documento también señala que el sector enfrenta una reducción del apoyo estatal. En el Presupuesto 2026, los recursos y exenciones destinados a la industria registraron un recorte del 40%, mientras que los incentivos se concentraron principalmente en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia.

Finalmente, el estudio advierte que el PBI industrial per cápita se ubica hoy en niveles similares a los de 1985, lo que implica un retroceso cercano a cuatro décadas en términos de producción industrial por habitante.

Los autores concluyen que estos indicadores reflejan un proceso de desindustrialización que, de profundizarse, podría tener impactos estructurales sobre el empleo, la producción y el perfil exportador de la economía argentina.