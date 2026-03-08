Kicillof lanza su propia usina de políticas públicas con la mira en 2027 El 17 de marzo presentará el Centro de Estudios Derecho al Futuro. Este sábado, de la mano de Augusto Costa, el MDF desembarcó en CABA con un plenario en Flores.

Tras señalar en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense que «hay otro camino», el gobernador avanza en la construcción de un proyecto político para 2027. El 17 de marzo presentará en La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una usina de políticas públicas para un futuro plan de gobierno. En paralelo, su espacio dio un primer paso en el armado territorial en la Ciudad de Buenos Aires.

«No estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino», señaló el mandatario en el final de su mensaje ante la asamblea legislativa en la que volvió a cuestionar con dureza el plan económico de Milei y convocó a la dirigencia política a construir «una alternativa productiva, federal y bien nacional» a la de La Libertad Avanza.

Con ese objetivo, el axelismo ya comenzó a dar los primeros pasos. Este sábado hubo un primer avance en suelo porteño. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, encabezó el primer plenario de su agrupación, Kilómetro Cero, bajo la consigna «Vení a construir la alternativa con Axel en la Ciudad». Costa es uno de los funcionarios que integra la mesa chica del gobernador y quiere ser candidato en CABA en el próximo turno electoral.

En paralelo, el gobernador lanzará el próximo 17 de marzo, en el teatro Metro de La Plata, el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una usina de elaboración de políticas públicas que funcionará como ámbito de debate, producción técnica y coordinación de políticas públicas para un futuro gobierno nacional.

El nuevo espacio debutará con un documento sobre «las diez mentiras» del gobierno de Javier Milei. La dirección del CEDAF está a cargo de la exministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec. También integran el equipo el exministro de Infraestructura, Agustín Simone, y el actual gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani. Los tres forman parte del círculo de confianza de Kicillof y vienen trabajando junto a él en propuestas para un programa de gobierno nacional.

Ruiz Malec explicó que el objetivo del nuevo centro es articular los distintos espacios técnicos y académicos que ya trabajan en propuestas para el país. «La idea del CEDAF es poder coordinar entre muchos centros, agrupaciones, asociaciones, etcétera que están siguiendo esta coyuntura y pensando en los problemas y soluciones para esta Argentina», señaló.

Ruiz Malec subrayó que la idea es construir un ámbito de análisis que permita integrar distintos aportes para la elaboración de propuestas de políticas públicas. «En base a un debate amplio, poder tomar lo mejor de cada espacio para armar los debates y propuestas de política que mejor sirvan a la sociedad. Dentro de los valores que nosotros tenemos que no son los de Milei, sino que están asociados a la comunidad, al desarrollo económico, al disfrute para todos de todos los derechos de las personas, a la transparencia y a la no violencia, entre otras cosas», amplió.

El CEDAF funcionará así como espacio articulador de distintos centros de estudios que ministros y funcionarios del gobierno bonaerense comenzaron a impulsar desde fines del año pasado con la intención de generar propuestas concretas en áreas clave de gestión. Todo ocurrió en paralelo a la irrupción y crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación política conducida por Kicillof.

Entre esos espacios se encuentran el Instituto Argentina Grande, liderado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el Grupo Atenas que dirige la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense Silvina Batakis. También formarán parte del CEDAF dos institutos pertenecientes a las CTA: el Centro de Información y Formación de la República Argentina (CIFRA), vinculado a la CTA que preside Hugo Yasky; y el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma que conduce Hugo «Cachorro» Godoy.

La intención es que todos esos ámbitos trabajen de manera coordinada para producir propuestas en distintos campos que van desde economía, soberanía y recursos naturales, educación, producción y nuevas tecnologías, seguridad, salud, hasta infraestructura y desarrollo federal.

En los últimos meses, el CEDAF viene trabajando en informes y análisis sobre temas que forman parte de la agenda económica y política actual, como la reforma laboral, el desempleo en la era libertaria, los cambios en la medición del Índice de Precios al Consumidor o el rol de YPF en la estrategia energética del país. «

Primer plenario en CABA La agrupación política Kilómetro Cero, alineada con el gobernador Axel Kicillof y liderada por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, realizó este sábado su primer plenario del año en suelo porteño con la participación de militantes, vecinos y referentes de las 15 comunas porteñas.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Social, Cultural y deportivo Flores Sur, hubo debate de propuestas y se planteó la necesidad de construir una alternativa política frente al rumbo del gobierno nacional y a la gestión porteña a cargo de Jorge Macri.

Costa, principal referente del espacio, cuestionó el escenario actual y aseguró que «Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste y crueldad sin precedentes, y la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a esta realidad». También criticó la gestión del PRO y sostuvo que impulsa «un modelo basado en la venta sistemática de tierras públicas para negocios inmobiliarios, el desfinanciamiento de la educación y la salud y la ausencia de políticas de protección al entramado productivo».

En ese marco, planteó la necesidad de avanzar en una construcción política con mirada federal. «Queremos integrarnos con el resto de los argentinos para construir un proyecto federal, donde la Ciudad asuma su responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna para sus vecinos y vecinas», afirmó. Por: Jorgelina Naveiro