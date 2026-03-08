El mal menor del círculo rojo: tolera el maltrato de Milei pero acumula reformas a medida

Pegame y llamame casta” parece ser el lema de las grandes empresas, que toleran la constante agresión de la Casa Rosada mientras acumulan beneficios históricos promovidos por el propio agresor, como la reforma laboral. El presidente Javier Milei ya adelantó nuevas medidas pro empresa en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.

La lógica del fin que justifica los medios no funciona, en cambio, para los sectores que vienen perdiendo por paliza con el modelo libertario, fundamentalmente la industria y, en particular, las pymes, si bien el caso de Fate confirmó que la sombra también se cierne sobre las empresas grandes del sector, por la apertura de las importaciones, la política cambiaria y la enorme caída de la demanda interna.

Los resultados de la política oficial son catastróficos para ese sector de la producción, el comercio y la construcción, tres actividades de mano de obra intensiva que hoy están virtualmente paradas y con pocas chances de un cambio radical de mediano plazo.

En la industria germina un reclamo de negociación para tratar políticas que frenen la sangría de empresas y de empleos a nivel nacional. La iniciativa partió de gremiales empresarias con buenos niveles de representatividad, pero poca llegada a las autoridades.

Sin embargo, los últimos insultos de Milei trasladaron la presión a cámaras empresarias con otra capacidad de influencia, en las que la presión de los miembros empieza a volverse insoportable. Por caso, tras la ira de Milei en el Congreso, en la Unión Industrial hubo planteos de seccionales del interior y cambios que no estaban en los papeles. De allí salió un comunicado, tibio, cuya mayor estocada era su título: “Sin industria no hay Nación”.

Reformas matan formas

Mientras esos sectores buscan la manera de acortar la distancia con el gobierno, otros ambientes de la alta dirigencia privada toman aire y aguantan las descalificaciones del primer mandatario, con el argumento de que se vive un momento histórico, en el que confluyen un gobierno dispuesto a un ajuste brutal y una población apática, desmovilizada y dispuesta a tolerar las consecuencias.

En eventos posteriores al discurso de Milei en el Congreso, los empresarios evitaron cualquier tipo de observación sobre las críticas del presidente, pero no dudaron en elogiar el programa de reformas estructurales que los tiene como grandes beneficiarios.

En Mendoza, el ministro de Economía, Luis Caputo, retomó la línea del presidente y descargó su garrote sobre los industriales a los que asoció con las “prebendas”, es decir el parasitismo y no con el progreso. Ese día, la incomodidad por los exabruptos del presidente y la crisis de la producción también se sintió en los comentarios, pero los empresarios igualmente formaron una fila generosa para sacarse una selfie con el financista.

La idea es que, mientras avancen las reformas estructurales, histórico programa de las corporaciones, las formas de Milei son lo de menos. Pero tampoco importa el costo que están pagando por esas reformas, con cierre de empresas y pérdida de ganancias en determinados sectores, mientras que otros crecen.

Carácter institucional

La misma idea quedó a principios de la semana en los comunicados oficiales de varias entidades, emitidos a propósito del ruido que hizo el discurso del titular del Ejecutivo en el palacio legislativo.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), como de costumbre, hizo una defensa sin fisuras del discurso de Milei y del programa de reformas. Su titular, Mario Grinman, fue el autor de la frase que decía que “algunos caeremos” a cambio de lograr esas reformas.

Además de la UIA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se refirió a los momentos del discurso en los que el mandatario apuntó contra sectores del empresariado, aunque con un moderado pedido de respeto, que sonó a poco en el contexto de la sangría de empresas que viene experimentando el sector industrial. También en el contexto del ataque frontal de Milei a Paolo Rocca, uno de los principales directivos de AEA.

La Fundación Mediterránea destacó como “un hito de alta trascendencia” el avance de proyectos en el Congreso, a los que definió como claves por su importancia política. Agregó que la votación de la reforma laboral se explica por la nueva fisonomía del Congreso, pero, principalmente, por la “mejora de la gestión política” del gobierno. Además, planteó que el cambio de la matriz productiva de varias provincias con su incidencia en la dinámica política pueden ser centrales para la realización de otras reformas que están en carpeta.

“El desafío es transformar estos primeros tramos en una arquitectura institucional sólida que permita dejar atrás ciclos recurrentes de inestabilidad y sentar bases firmes para un crecimiento sostenido e inclusivo”, expresó Osvaldo Giordano, presidente del IERAL «