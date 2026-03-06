Un informe de la UBA revela que la industria perdió 160 empleos por día en los dos años de Milei La investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires develó que la industria cayó 8,3% durante el actual gobierno. La capacidad ociosa creció al 40% y se perdieron 100 mil puestos de trabajo.

El panorama que presentó un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es desolador y revela síntomas alarmantes de la crisis en el sector industrial en la era de Javier Milei. La investigación que desarrolló la Facultad de Ciencias Económicas develó que la industria argentina cayó 8,3% durante el actual gobierno, mientras que su capacidad ociosa ascendió al 40%. También se observa una pérdida de 100 mil puestos de trabajo en el sector —a razón de 160 empleos por día— y las exportaciones industriales de mayor valor agregado se derrumbaron en un 28%.

El documento fue realizado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de esa unidad académica de la UBA. Del estudio se desprende que el peso de la industria en la economía bajó del 16,5% en 2023 a 13,7% en 2025, cifras que se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial (casi 90 años).

Además, entre mediados de 2023 y de 2025, 22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial argentina cayeron en su valor agregado. Se detecta un desfinanciamiento público del sector, mientras que el apoyo se concentró en el RIGI.

En cuanto a laindustria de bienes de capital, el informe revela que la producción local cayó casi 25%, mientras las importaciones se dispararon al 77%. El análisis evidencia un retroceso de 40 años en el PBI industrial per cápita, ya que el nivel actual es similar al de 1985, los primero años de democracia.

Diez síntomas de la crisis

El informe difundido por la Universidad de Buenos Aires señala que algunos de los síntomas de crisis más alarmantes expuestos por el trabajo son los siguientes:

1. Evolución heterogénea de los sectores económicos. Entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2025 (último disponible), la economía creció sólo 1,3%, mientras que la industria argentina cayó 8,3%. Otros perdedores del modeloeconómico fueron: Comercio (-5,2%), Construcción (-14,1%), Pesca (-24,6%).Ylos sectores ganadores fueron el sector financiero (+25,2%), Minería (+17,9%), Campo (+14,1%).

2. Alta capacidad ociosa de la industria (+40%). Durante los años 2024 y 2025, el uso promedio de la capacidad instalada de la industria estuvo por debajo del 60%.

3. Destrucción de empleo industrial. Desde noviembre de 2023 se perdieron 100 mil puestos de trabajo en el sector: 160 empleos por día.

4. Desindustrialización. El peso de la industria en la economía bajó del 16,5% en 2023 a 13,7% en 2025. El sector industrial fue el que más perdió participación de todos. Tal nivel de peso industrial se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial (casi 90 años).

5. Crisis industrial masiva. Entre mediados de 2023 y de 2025, 22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial argentina cayeron en su valor agregado. Los más golpeados (con pérdidas de 20 al 25 por ciento): metalurgia, calzado, curtiembres y la industria vinculada a la construcción. Los sectores más resilientes fueron: la industria alimenticia (cayó pero con menor caída), tabacaleras y la industria del transporte.

6. Simplificación exportadora de la industria. Las “MOI” (exportaciones industriales de mayor valor agregado, contenido tecnológico y empleo) cayeron al 28% del total exportado por el sector, cuando en 2011 eran pico histórico al 35%. La industria también se primeriza en su canasta exportadora (alimentos y commodities).

7. Desfinanciamiento público del sector. En el Presupuesto 2026 la industria sufrió un recorte del 40% en sus recursos otorgados y exenciones. El apoyo se concentró en el RIGI, al gran capital extranjero para la energía, minería y siderurgia.

9. Retroceso de 40 años en el PBI industrial per cápita. Actualmente el nivel es similar al de 1985.

10. Importación de maquinaria agrícola usada. Incremento exponencial a partir de la implementación del Decreto 273/2025 lo que dio como resultado que en promedio entre los meses de mayo a octubre del 2025 se haya multiplicado por 8 las importaciones de maquinaria usada, respecto a los mismos meses del 2024. Por lo que se debería observar con especial atención cómo impacta dicha flexibilización en el desempeño del complejo nacional de fabricantes de maquinaria agrícola.

El informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) se encuentra disponible completo online: Conyuntura Industrial Latinoamericana.