Más de la mitad de los industriales redujeron su producción y ventas en enero Así lo indicó una encuesta de la Unión Industrial Argentina. Los empresarios aseguran, además, que su principal problema es la caída de la demanda interna.

Más de la mitad de los industriales afirmaron que en enero cayeron tanto la producción en sus fábricas como las ventas, al tiempo que registraron atrasos en los pagos y una contracción de sus plantillas de personal. Así lo reveló la Unión Industrial Argentina (UIA), en su encuesta mensual de expectativas.

La información llegó en el mismo momento en que la UIA está atravesada por una discusión interna sobre la actitud que su conducción ha adoptado ante el gobierno de Javier Milei. Se cuestiona que el acompañamiento acrítico ha derivado de más de 1500 cierres de empresas industriales y unos 70 mil puestos de trabajo perdidos en dos años.

Incluso ha sido cuestionada por “tibia” la declaración de la entidad fabril del martes pasado, en la que reclamó al gobierno nacional “diálogo” y “respeto” tras los insultos que el presidente Milei profirió en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el domingo último.

Los reclamos caen sobre el actual titular de la UIA, Martín Rappallini, quien siguió los pasos de su antecesor, Daniel Funes de Rioja, en su seguimiento de las decisiones del ministro de Economía, Luis Caputo.

Martín Rappallini: seguidismo acrítico del gobierno.

La encuesta de la UIA se realizó entre 644 empresas de distintos sectores y tamaños entre el 2 y el 16 de febrero. Reflejó un deterioro en la actividad y en las expectativas del sector manufacturero durante enero en comparación con enero de 2025 y los resultados de los últimos meses del año pasado.

El informe incluyó el resultado del Monitor de Desempeño Industrial (MDI), el índice que anticipa la evolución de la actividad, que se ubicó en 36,5 puntos, con una caída de 5,6 puntos porcentuales respecto a enero de 2025 y de 7,5 puntos porcentuales respecto de diciembre anterior.

El indicador se mantuvo por debajo del umbral de 50 puntos, por arriba del cual marca expansión, por decimoquinta medición consecutiva. “Los valores más bajos se dieron en Textiles, Papel y madera y Confecciones, cuero y calzado”, dijo el estudio de la UIA.

Resultados de la Encuesta

Respecto de la producción, el 53,3% de las empresas reportó una caída, mientras que solo el 13% informó subas. De esta manera, el índice de difusión -que surge de restar el porcentaje de firmas con aumentos menos las que registraron bajas- se ubicó en -40,3 puntos porcentuales, y profundizó así el retroceso observado en los últimos relevamientos.

El 54,7% de las compañías indicó una disminución en las ventas internas y apenas el 13,3% registró incrementos. En exportaciones, el 30% de las firmas informó caídas y el 14,3% subas. Aunque el deterioro fue menor que en el mercado interno, la encuesta consignó un empeoramiento frente a octubre.

Respecto del empleo, el 22,2% de las empresas redujo su dotación. La mitad recurrió directamente a despidos, el 41,4% redujo turnos y el 22,9% aplicó suspensiones. Hacia adelante, el 26% anticipa una reducción de su plantel en los próximos doce meses, mientras que el 19,4% prevé incorporar trabajadores.

La industria textil es de las más afectadas por el esquema económico del gobierno de Milei.

Las dificultades financieras también ganaron terreno. El 45,6% de las empresas reportó problemas para afrontar al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, proveedores, impuestos, servicios públicos o deudas financieras. El 5,4% indicó atrasos en todos esos pagos.

Respecto de los desafíos, el 46,1% señaló la caída de la demanda interna como su problema más relevante. En segundo lugar apareció el aumento de costos (19,7%), con especial incidencia del costo laboral. En tercer término, la dificultad para competir con bienes importados (19,4%), una preocupación que, según el informe, viene creciendo en los últimos relevamientos.

Por: Miguel Carrasco