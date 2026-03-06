Gremios docentes aceptaron el aumento salarial y Kicillof cerró la paritaria

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), socios mayoritarios del Frente de Unidad Docente, aceptaron este viernes el 9% de aumento salarial propuesto por el gobierno bonaerense, que dio así por cerrada la paritaria salarial, al menos en este primer tramo del año.

La respuesta de los gremios llegó luego de que cada entidad sometiera la propuesta a consideración de las bases en las escuelas, y dos días después de que los estatales de ATE, UPCN y FEGEPPBA también sellaran un acuerdo con el Ejecutivo.

En concreto, la oferta oficial contempla un incremento del 9% sobre los salarios de enero de 2026, aplicado en tres tramos entre febrero y abril. El esquema incluye el aumento del 1,5% otorgado en febrero a cuenta de futuros incrementos (que había sido rechazado en primera instancia), un 5% por marzo y otro 2,5% por abril.

Luego de las consultas realizadas en cada distrito, los congresales de la FEB se reunieron en La Plata y aceptaron este viernes por mayoría la propuesta. En paralelo, el plenario de Secretarios Generales del SUTEBA también avaló el acuerdo «por amplísima mayoría», luego de realizar el jueves asambleas en todos los distritos. Lo mismo ocurrió con UDOCBA, SADOP y AMET, también integrantes del Frente de Unidad.

El acuerdo incluye además el pago de una bonificación de $28.700 a partir de abril bajo la modalidad de «Compensación FONID/Conectividad», de carácter no remunerativo y no bonificable, destinada a compensar el impacto del recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno nacional dejó de abonar en 2024.

A través de un comunicado, la presidenta de la FEB, Liliana Olivera, destacó que los incrementos alcanzarán también a los docentes jubilados y remarcó que la propuesta incorpora un mecanismo de seguimiento del acuerdo para controlar que la inflación no supere el incremento acordado.

«Los porcentajes de incremento salarial de la oferta aprobada hoy por los congresales será percibida también por los jubilados», explicó Olivera, quien además sostuvo que «la propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente».

Cuánto cobrarán las y los docentes

Según estimaciones realizadas por los sindicatos, a partir del aumento, un maestro de grado que recién se inicia en la actividad pasará a percibir un salario de bolsillo de $800.094 en marzo y de $850.053 en abril. En el caso de los preceptores, el ingreso será de $685.324 en marzo y ascenderá a $730.102 en abril. Para los profesores con 20 módulos, el salario alcanzará los $1.032.198 en marzo y los $1.113.837 en abril.

El acuerdo también contempla la conformación de una mesa de monitoreo para evaluar la evolución del acuerdo dentro de la primera quincena de mayo y una cláusula de reapertura de la negociación prevista para junio.

Tras la aprobación de la propuesta, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó el acuerdo y la paritaria como ámbito de diálogo con los trabajadores del Estado. «Alcanzamos un nuevo acuerdo de aumento salarial para docentes y trabajadores de la Ley 10.430 de 7,5%, 5% en marzo y 2,5% en abril. En la gestión de Kicillof volvemos a demostrar que el diálogo es el único camino para alcanzar acuerdos», afirmó.

«Sabemos del enorme esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial, porque valoramos el compromiso y el trabajo diario de cada uno», agregó.

En este sentido, López también recordó que la provincia vive una situación de «ahogo financiero» de parte del gobierno de Javier Milei.

«El modelo nacional es profundamente anti-industrial, anti-empleo, y también anti-federal. En particular nuestra Provincia está viviendo un ahogo financiero por parte del Gobierno nacional por el cual lleva perdidos $22 billones durante estos dos años», señaló y precisó que en esa suma se incluyen las deudas que Nación mantiene con la Provincia de Buenos Aires, por recorte de programas, obras paralizadas y también por la pérdida de recaudación producto del plan económico.

Por: Jorgelina Naveiro