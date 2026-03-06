Cerró la fábrica de pullovers más famosa de Mar del Plata Hay casi 200 trabajadores suspendidos.Textilana S.A., fabricante de la histórica marca de indumentaria Mauro Sergio, hace cuatro meses que no produce y sus trabajadores están en alerta.

La empresa textil Textilana S.A., fabricante de la histórica marca de indumentaria Mauro Sergio, atraviesa un conflicto desde hace cuatro meses en el que la empresa suspendió masivamente a trabajadores por la falta de consumo que está golpeando al país, consecuencia de las políticas de destrucción de la industria y del modelo económico del gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Radio 750, el delegado de la comisión interna de la empresa textil, Mauro Galván, apuntó al modelo económico del gobierno de La Libertad Avanza por “la baja de consumo total”, lo que provoca que “las empresas textiles estén quebrando”.

Además, Galván aseveró que “se han perdido 16.000 puestos de trabajo en el sector textil” a partir de estas políticas económicas.

La situación en Textilana S.A., en tanto, comenzó en el mes de noviembre de 2025, cuando fueron suspendidos 175 operarios por cuatro meses.

Si bien el primer arreglo con la patronal fue que pagarían un 70% del sueldo, mediante negociaciones se llegó a un acuerdo de un pago del 78% por cada mes de los cuatro.

No obstante, si bien hay 60 personas trabajando en la planta, el delegado sostuvo que la fábrica “no está produciendo”.

“La fábrica está parada hace cuatro meses y según lo que hable con el gerente lo que pretenden es extender esta suspensión un tiempo más por la falta de consumo y, por lo que se sabe, esta temporada en Mar del Plata fue la peor de los últimos 20 años”, advirtió.

“Con la reforma laboral aprobada estamos cada vez más atados de manos, porque se le están arrebatando los derechos a los trabajadores y lo que están haciendo es desabastecer a la industria textil y a la industria en general por el tema de las importaciones”, concluyó.

Crisis masiva en la industria textil nacional

Un informe de la consultora Analytica indica la industria textil acumuló caídas en 10 de los 11 meses de 2025, consolidándose como la actividad más golpeada del Índice de Producción Industrial (IPI). En noviembre, la producción textil se ubicó 31,2% por debajo de diciembre de 2024 y 47,6% menos que en noviembre de 2023.

Analytica estima que en confecciones y calzado está 18,5% por debajo de diciembre de 2024 y en productos textiles, 31,2% de merma.

La utilización de la capacidad instalada alcanzó apenas el 29%, el nivel más bajo de toda la serie histórica, con excepción del período más crítico de la pandemia.

Subsectores como el curtido y la fabricación de artículos de cuero registraron caídas del 44,1%, seguidos por tejidos y acabados textiles (-34,7%) y preparado de fibras (-33,7%).