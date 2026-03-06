Argentina en crisis: con la quiebra de Garbarino, continúan los cierres de empresas y se agrava la situación laboral La situación no da respiro y se agudiza ante las políticas económicas; cada vez son más las empresas que presentan conflictos laborales. La lista actualizada.

La situación de las empresas no da respiro y escala el número de firmas que cierran o presentan distintos problemas laborales, luego del cierre dispuesto por la emblemática empresa de neumáticos Fate y la reciente quiebra de Garbarino.

Garbarino

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa.

La firma de electrodomésticos no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021. La decisión la tomó el juez Fernando D’Alessandro.

La Anónima

La cadena de supermercados La Anónima declaró que les está costando “ser rentables o tener buena relatividad”. Así lo expuso el gerente general, Nicolás Braun, quien sostuvo que debido a esos problemas, empresas como Walmart y Carrefour “se fueron o se están yendo”.

“Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad es muy difícil. Cuando lo comprarás, en términos relativos, con cómo le va a los supermercados en Uruguay, Chile, Brasil y el mundo a nosotros nos va muy mal”, indicó Braun.

Cervecería Quilmes

La mítica compañía de bebidas tuvo que despedir parte de sus 260 empleados totales que poseía en la planta ubicada en Zárate. Ahora operarán con 80 trabajadores, un recorte del 43% del personal total. Había sido inaugurada hace seis años, en 2020, con una inversión por más de $5.000 millones.

Entre las principales causas, desde la firma sostiene que la caída en el consumo y la apertura de importaciones golpearon en su situación financiera, que venía siendo arrastrada desde el 2025.

Alimentos refrigerados

La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), compañía que producía yogures y postres de SanCor, y tuvo que despedir alrededor de 400 trabajadores entre las dos plantas de Buenos Aires (Lincoln) y Córdoba (Monte Cristo), con 180 y 200 empleados respectivamente.

El cierre se dio luego del fallido concurso preventivo iniciado a principios del 2024. ARSA acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, sumado al atraso en el pago de salarios.

En la firma atribuyen la quiebra al contexto económico nacional, donde detallan las tasas de inflación, caída en el consumo y el encarecimiento de la leche cruda.

Granja Tres Arroyos

La empresa avícola atraviesa un conflicto laboral, dado que adeuda pago de salarios, aguinaldos, horas extras y vacaciones. Eso derivó en que los trabajadores accionen con medidas de fuerza y tensiones operativas significativas, según consignó el CEPA a través de un informe.

Grupo Dass

La empresa textil desvinculó, a principios del 2026, a más de 40 trabajadores. Con sede en la ciudad misionera de Eldorado, la firma se vio obligada a hacer un recorte en su plantilla dado un menor nivel de actividad productiva y caída de la demanda.

Actualmente, la planta tiene personal limitado y su producción solo estaría garantizada hasta junio del 2026.

Acindar

La productora de acero lleva registrados varios períodos de paradas temporales en su producción. En 2024, aplicaron 3 suspensiones: 1.700 en febrero, 3.000 en marzo y 460 en junio.

En 2025, ese número tuvo mayor frecuencia: 980 suspensiones en febrero, 130 en junio, 600 en julio, 600 en septiembre, 200 en octubre y casi la totalidad de sus trabajadores en diciembre.

ADS

Aires del Sur (ADS), la fabricante de aires acondicionados de Tierra del Fuego para la marca Fedders, se declaró en quiebra y los trabajadores, que no cobran desde diciembre, tomaron la fábrica.

Los 140 operarios actúan amparados por la UOM. En tanto, los 16 supervisores -en idéntica situación salarial- desempeñan sus funciones desde la regional local de ASIMRA ante el silencio de la conducción nacional encabezada por Luis García Ortíz.

San Roque

El frigorífico, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró en forma definitivo su planta de producción lo que provocó el despido de 140 trabajadores.

La medida se concretó el último viernes 27 de febrero. La empresa fundamentó la decisión en el impacto de los cambios en las condiciones económicas del país, la baja del consumo interno y la apertura de las importaciones de carne.

Beer Market

La distribuidora de bebidas y alimentos cerró definitivamente sus negocios y despidió a más de 90 empleados, a los que busca abonarles compensaciones en lugar de indemnizaciones.

La firma promocionaba su actividad detallando que “cuenta con 20 sucursales distribuidas en todo AMBA y un equipo de más de 90 colaboradores que trabajamos con pasión y estamos comprometidos en dar nuestro valor agregado, siendo los agentes de cambio y protagonistas esenciales de nuestro éxito”.

Fate

Uno de los casos más recientes fue el de la histórica fabricante de neumáticos, que anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Tras haber dictado la conciliación obligatoria, todavía no se logró llegar a un acuerdo entre el gremio (SUTNA) y la empresa.