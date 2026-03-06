Alan Lescano arregló con Boca y ahora falta el acuerdo con Argentinos y Gimnasia Boca ofreció siete millones de dólares para que Argentinos recupere los dos que le pagó a Gimnasia, y que los cinco restantes se los repartan en partes iguales

El bonaerense de Bolívar, Alan Lescano, llegó a Argentinos Juniors a cambio de 2.000.000 de dólares por el 50% por ciento del pase después de mostrar un gran nivel en Gimnasia y Esgrima La Plata en 2023, luego de su fulgurante irrupción en el club el año anterior.

El jugador, en estos casi tres años, fue escalando en su rendimiento y en su incidencia dentro del equipo, al punto que por estos días y con solamente 24 años cumplidos en noviembre, se convirtió en el capitán del equipo dirigido por Nicolás Diez.

Esto movilizó el interés de varios clubes, pero Boca fue el que aceleró en las últimas horas para aprovechar el cupo que dejará vacante el lateral derecho Lucas Blondel con su salida hacia Huracán, algo que se concretó apenas el juvenil Natanael Samaniego fue cedido por el club de Parque de los Patricios a 12 de Junio de Paraguay.

La entidad presidida por un surgido en Argentinos Juniors como Juan Román Riquelme tendrá cinco días, que terminarían el 10 de marzo, para hacerse con el concurso de Lescano.

La gran dificultad que surge es: Boca ofreció 7.000.000 de dólares para que Argentinos recupere los 2.000.000 que le pagó a Gimnasia, y que los 5.000.000 restantes se los repartan en partes iguales entre los de La Paternal y los platenses.

En Gimnasia este oferta cierra, pero en Argentinos no, porque con esos 4.500.000 que recibiría, según advirtió su presidente, Cristian Malaspina, “no habría posibilidad de conseguir un reemplazante acorde al jugador que se va, en solamente cinco días”.

Las realidades de unos y otros podrían modificar esa postura de Malaspina, que por estas horas se encuentra afuera del país, considerando que Argentinos solamente tiene los torneos Apertura y Clausura durante todo este 2026, mientras que Boca está urgido por la participación en Copa Libertadores y quizá pueda elevar un poco más su oferta. Lo que suceda deberá ser rápido.

Por otro lado, el plantel de Boca regresó este viernes a los entrenamientos, con la mira puesta en el clásico del próximo miércoles ante San Lorenzo, en la Bombonera. El mediocampista Alan Velasco se recuperó de un esguince en su rodilla izquierda y estará a disposición.