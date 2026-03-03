Qué le pide y qué le reprocha el Gobierno a Victoria Villarruel en medio de la interna Viejas rencillas de los tiempos de campaña afloran en un nuevo capítulo del enfrentamiento.

Tras el desplante del domingo último en el Congreso y el cruce con el ex ministro de Defensa Luis Petri recrudeció en las últimas horas el recelo del núcleo duro libertario con la vicperesidenta Victoria Villarruel, quien ya afirmó que pese a los deseos de la Casa Rosada no dejará su cargo.

“Lo único que queremos es que haga su trabajo. Empujar y defender la agenda del Gobierno porque para eso la votaron”, indicaron fuentes del entorno del presidente Javier Milei en medio del fuego cruzado.

Hoy, para los libertarios, Villarruel “no tiene la más mínima gota de dignidad”. “Nos gustaría tener un vice alineada, que defienda las políticas del Senado”, manifiestan en el Ejecutivo, aunque se encargan de aclarar que “no” van a promover la renuncia, como había advertido la titular del Senado.

¿Qué le reprochan? “Haber repartido ministerios cuando todavía no habíamos ganado, y que además los había repartido con el larretismo”. También la acusan de haber promovido al Partido Demócrata en la provincia de Buenos Aires para restarle votos y permear el poder deLa Libertad Avanza.

Cruces

Un picante cruce se dio este lunes entre Petri y Villarruel luego de que el diputado señalara que la vicepresidenta “apostó por el fracaso del Gobierno» y ella le pidiera que deje de comentar “como una vieja chusma”.

“Villarruel fue funcional a la oposición. No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, dijo Petri, a lo que la vicepresidenta respondió que es «preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA”, la obra social de las fuerzas de seguridad.