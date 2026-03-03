«No tenemos margen por los recortes de Nación», la respuesta de los gobernadores al pedido de Javier Milei de bajar tasas

En caída libre

Mientras el Gobierno presiona por más reducciones impositivas los números fiscales de febrero revelaron una situación crítica para las finanzas provinciales. Según un informe de la consultora Politikon, las transferencias automáticas a provincias y CABA cayeron un 7,5% real interanual, con una caída mensual del 9,5%, respecto a enero.

El dato más preocupante es el desplome del IVA que retrocedió 13,1% en términos reales interanuales, confirmando el enfriamiento del consumo interno. Los impuestos internos cayeron 16,7% y Ganancias retrocedió 0,9%. La coparticipación federal, que representa el 91% de los envíos automáticos, se desplomó 8,9% real interanual, de acuerdo al estudio. «Cuando cae el IVA no se trata solo de un indicador tributario. Es menos venta en comercios, menos producción industrial, menos movimiento en las economías regionales y, finalmente, menos recursos coparticipables para las provincias», señaló el análisis de Politikon.

El contraste

Milei aseguró en el Congreso que el gasto primario se redujo 30% en términos reales durante 2024 y que la inflación pasó de «viajar a una velocidad del 17.000% anualizado» a terminar 2025 en torno al 30%. También destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 6,6% en 2024 y 3,3% en 2025, acumulando «más del 10% en dos años» .

Sin embargo, las cifras de recaudación contradicen parcialmente esta visión optimista. El primer bimestre de 2026 se perfila como el segundo peor desde 2018 en materia de transferencias automáticas. La consultora advierte que «el parate económico está ganando velocidad», con despidos que no se detienen, cierres de empresas y una apertura de importaciones que presiona sobre la producción local.

Por David Correa