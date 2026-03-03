La crisis del consumo no da tregua: caídas superiores al 15% en enero Duras caídas de las ventas en supermercados, autoservicios y mayoristas.

El consumo masivo cayó 1,1% en enero en promedio, comparado con el mismo mes del año pasado. En relación con diciembre de 2025 también cayó, un 7%, informó la consultora Scentia en su informe de tendencias.

El promedio está compensado por el aumento del 33% en la categoría del comercio electrónico, que sigue siendo menor en la torta del comercio general.

En los supermercados de cadena, el consumo cayó 3,3% en relación a enero de 2025 y 15,4% en comparación con diciembre último, pese a que el sector intentó recuperar ventas con una agresiva estrategia de descuentos propios y a través de entidades bancarias y billeteras digitales.

En los autoservicios independientes, con peso en el segmento de cercanía, y uno de los canales que habían ganado parte del mercado que perdieron las grandes cadenas, vendieron 4,2% menos que en enero de 2025 y 12,5% por debajo de lo que despacharon un mes antes, en diciembre de 2025.

En los autoservicios mayoristas la caída fue del 0,8% respecto a enero del año pasado y el tropiezo de las ventas llegó al 14,6% en comparación con diciembre.

En las farmacias el consumo también cayó en las dos comparaciones: un 2% interanual y un 7,8% intermensual.

El comercio electrónico sigue siendo altamente dinámico pero marginal en el contexto general de las ventas. En relación con enero de 2025 los operadores online vendieron 33% más, aunque en la comparación intermensual, respecto a diciembre, también cayó, un 11%.

Los kioscos y almacenes apreciaron una suba de las ventas, del 2,7% en relación a enero de 2025 y del 3,7% intermensual.

Variaciones de canastas

El único subrubro de ventas que creció en el canal supermercados fue Limpieza de ropa y hogar, un 0,5%. El resto de las categorías de productos cayó, tanto en la comparación interanual como en la intermensual, especialmente las categorías Bebidas sin alcohol y productos perecederos.

En el canal autoservicios registró aumentos de ventas de Alimentación e Impulsivos, pero el resto de los subrubros cayó en la comparación intermensual e interanual.