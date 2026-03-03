Fuerte suba de la tos convulsa en 2026: 3340% más que el promedio de años previos Entre 2021 y 2025, el promedio de diagnósticos confirmados para la séptima semana del año era de cinco casos. En las primeras siete semanas de 2026 ya se confirmaron 172, la mayoría entre menores de 12 meses. El año pasado, el coqueluche causó la muerte de 11 bebés en el país.

En las primeras siete semanas de 2026 se notificaron 545 casos de sospecha de coqueluche o tos convulsa, y se confirmaron 172. Entre 2021 y 2025, el promedio de diagnósticos para la séptima semana del año era de cinco casos. La diferencia implica un aumento del 3340% sobre esa media. Un dato que preocupa y confirma la tendencia en alza de esta enfermedad sumamente contagiosa, que el año pasado causó la muerte de 11 bebés en el país.

Los datos surgen del Boletín Epidemiológico Nacional, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. El documento describe a la tos convulsa, tos ferina o coqueluche como una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños.

El Boletín indica que “durante el año 2025 se notificaron 6.830 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 1.205 fueron confirmados, constituyendo el año con el mayor número de casos y la mayor tasa de incidencia desde el año 2020”. El año pasado, el aumento se había registrado desde la semana 7. En 2026, la séptima semana del año ya contaba con 172 casos confirmados. Estos diagnósticos, según el Ministerio de Salud, “superan las cifras registradas para el mismo período desde 2019, en línea con el ascenso observado durante 2025. La incidencia acumulada en las SE 1-7 es de 0,37 casos por cada 100.000 habitantes, siendo también la más alta para la SE7 desde 2019”.

En este primer tramo del año, las notificaciones se concentraron principalmente en establecimientos de CABA (190), provincia de Buenos Aires (130), Córdoba (79), Santa Fe (37), Mendoza (28), Salta (27) y Chaco (10). Otras 12 provincias notificaron casos sospechosos, con menos de 10 cada una.

El mayor número de casos confirmados se dio en el grupo de 0 a 5 años, especialmente en bebés menores de un año, que concentraron el 33,7% de los diagnósticos confirmados en las primeras siete semanas del año (58), así como en el subgrupo de menores de 6 meses (32).

La preocupación no es solo local: a nivel mundial en 2024 se notificaron 977.000 casos de coqueluche, un incremento de 5,8 veces en comparación con el número de casos notificados en 2023.

La clave es la vacunación

La enfermedad y el desarrollo de cuadros graves son prevenibles por vacunación, que forma parte del Calendario Nacional desde el embarazo. Además de la vacunación a los 2, 4, 6, 15-18 meses y a los 5 años, desde 2009 se inició la vacunación a los 11 años con el objeto de disminuir los reservorios en adolescentes. En 2012 se recomendó la vacunación contra tos convulsa para todas las personas gestantes a partir de la semana 20 de gestación y se incorporó esta indicación al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) en 2013.

El registro de coberturas del Ministerio de Salud indica que las coberturas parciales del último año alcanzaron más del 80% en las primeras dos dosis, pero cayeron al 78% en la vacunación de los seis meses y al 67% en el refuerzo de los 15-18 meses. La inoculación de los cinco años muestra el preocupante porcentaje del 46% si se analiza por cohorte (niños y niñas nacidas en 2019), pero si se analiza de forma ampliada (teniendo en cuenta vacunas atrasadas) llega al 77,6%, según afirmó la cartera que conduce Mario Lugones tras cambiar el modo de medir las coberturas en 2024.

En octubre del año pasado, cuando el aumento de casos ya era una preocupación, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un comunicado para alertar que “este escenario demanda una respuesta inmediata para reforzar la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica oportuna y mejorar las coberturas de vacunación para controlar esta situación”.