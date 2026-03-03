El presidente de River confirmó que Chacho Coudet será el nuevo DT El presidente del club de Núñez, Stefano Di Carlo, aseguró que será anunciado el miércoles. El técnico sería presentado formalmente el jueves, una semana después del útimo partido que dirigió su técnico más ganador.

El presidente del Club Atlético River Plate, Stefano Di Carlo, confirmó que Eduardo Coudet es el nuevo entrenador del primer equipo de River y será anunciado este miércoles cerca del mediodía. El Chacho reemplazará a Marcelo Gallardo que dirigió el último partido de su segunda etapa el jueves de la semana pasada.

En declaraciones televisivas, el dirigente electo en noviembre del año pasado confirmó al ex Racing como sucesor de Marcelo Gallardo: “Está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien en detalles operativos, en torno al mediodía será”.

“Me parece que con Gallardo fue un proceso en el que se insistió, se persistió y se reincidió en el norte, en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones en torno a decisiones que se fueron tomando en esta segunda etapa y, haciendo esas correcciones, nos preparamos para este inicio de año conforme a todo lo que habíamos planteado hacer”, explicó el dirigente sobre la salida del DT más ganador que tuvo River.

Y cerró: “En la última charla con Marcelo le pregunte ‘¿que pudimos haber hecho distinto?’ y la verdad es que no le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol. No hay tanta complejidad”.

La llegada de Coudet a Núñez

Según trascendió, Coudet firmaría contrato hasta diciembre de 2027 con posibilidad de extenderlo un año más. El DT ya se despidió del plantel del Deportivo Alavés, del que se desvinculó para viajar a Buenos Aires, donde asumiría formalmente el jueves.

El debut de Coudet dependerá del calendario del Torneo Apertura. Si no hay modificaciones, su estreno podría darse en el próximo partido. Este lunes, ante Independiente Rivadavia, River fue dirigido de manera interina por Marcelo Escudero.

En el cuerpo técnico tendrá como uno de los ayudantes de campo a Damián Musto, ex volante central que supo jugar bajo la tutela del DT en Rosario Central y Tijuana de México. Los preparadores físicos serán Octavio Manera y Guido Cretari.

Coudet, de 51 años omenzó su carrera como técnico hace diez años en Rosario Central. Logró títulos con Racing (una Liga y un Trofeo de Campeones) y con Atlético Mineiro (un Campeonato Mineirao). También trabajó en Tijuana, Inter de Porto Alegre y Celta de Vigo.