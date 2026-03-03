Cripto $Libra: Hayden Davis había dicho que Javier Milei solo garantizó “apoyo público” a la moneda A más de un año del escándalo por la cripto $LIBRA, la Justicia halló borradores de un “acuerdo confidencial” entre el Presidente y Davis en el teléfono de Mauricio Novelli.

A más de un año del escándalo por la cripto $LIBRA, la Justicia halló borradores de un «acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y Hayden Davis en el teléfono de Mauricio Novelli.

El dato contradice a Davis, quien se autodenominó como «asesor de lanzamiento» del proyecto, aseguró que el mandatario y “sus asociados habían asegurado apoyo público”, días después de la polémica.

Davis se había reunido con el mandatario argentino el 30 de enero pasado en Casa Rosada. Antes, en octubre de 2024, Milei había conocido al otro eslabón de la cadena: el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, en el evento Tech Forum LATAM.

Luego de la promoción de Milei y del derrumbe de $LIBRA, Peh apuntó a Davis, que un día después de desatado en tembladeral salió a defenderse y plantear su versión de los hechos.

«Como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, quiero aclarar aspectos clave del lanzamiento y abordar los desarrollos recientes sobre la participación de Javier Milei y su posterior retiro de apoyo. Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram«, resaltó el norteamericano.

En un mensaje que publicó en forma de comunicado y también en video, enfatizó: «Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría durante todo el proceso. Dado mi papel como asesor, mi principal responsabilidad era garantizar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y un fondo de reserva sólido para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control».

«A pesar de compromisos previos, Milei y su equipo revirtieron inesperadamente su posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones en redes sociales que lo respaldaban. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas», resaltó el traider en la cuenta @KelsierVentures.

«Para mi sorpresa, Milei publicó posteriormente una declaración indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, calificándolos de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, es completamente inocente de cualquier acto indebido. Solo puedo asumir que los asociados de Milei intentaron desviar la culpa hacia Julian para protegerse de la rendición de cuentas», enfatizó.

Davis aseguró que «es crucial reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo público».

«Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habían comprado el token confiando en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas, lo que exacerbó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token», explicó en el mensaje.

Además, detalló que tuvo el papel de «garantizar la liquidez del proyecto» y afirmó que aún mantiene «el control sobre todos los fondos de tarifas y de tesorería».

«Quiero dejar inequívocamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal. Como custodio —no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En cambio, después de consultar con expertos, propongo reinvertir el 100 % de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, nuevamente en Libra Token y quemar toda la oferta comprada. A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de ejecutar este plan dentro de las próximas 48 horas. Sigo comprometido con la transparencia y continuaré proporcionando actualizaciones a medida que se desarrolle la situación», agregó.