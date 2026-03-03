Causa Libra: Milei sigue sin hablar de Hayden Davis, pese a los borradores del “acuerdo confidencial” El Presidente dijo que conoció a Davis en un evento relacionado con tecnología y que fue allí donde éste le acercó la propuesta vinculada a financiar proyectos de emprendedores

El hallazgo de borradores del “acuerdo confidencial” entre el presidente Javier Milei y el empresario tecnológico estadounidense Hayden Davis, profundiza el manto de sombras que pesa en la relación entre ambos, en el marco de la cripto estafa $Libra que en febrero de 2025 dejó miles de inversores damnificados.

Milei solo reconoció hasta ahora, públicamente, que conoció a Davis en un evento relacionado con tecnología, y que fue allí donde este le acercó la propuesta vinculada a financiar proyectos de emprendedores mediante tecnología cripto, pero no emitió más declaración que esa.

El mandatario, le bajó además el precio al contacto entre ambos, señalando que lo conoció como parte de un grupo de personas que asistió a ese encuentro tecnológico.

El Tech Forum 2024, que se realizó en octubre de ese año en el Hotel Libertador, tuvo entre sus organizadores a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y entre sus disertantes estuvo Sergio Morales, director de la Comisión Nacional de Valores, cargo al que renuncio poco después del escándalo $Libra.

Tras ese encuentro, el prestigioso diario The New York Times publicó una investigación en la que citó a empresarios como Charles Hoskinson, fundador de Cardano, una de las mayores plataformas de criptomonedas, que afirmaron haber recibido pedidos de dinero de hasta USD 50.000 para reunirse con Milei.

Además, Milei nunca dio explicaciones sobre por qué Davis tuvo acceso a la Casa de Gobierno el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de la $Libra, que él apoyo en redes sociales durante unas horas, antes de que se desplomara dejando miles de perjudicados.

Milei siempre negó haber refrendado acuerdos referidos al tema cripto, aunque nunca criticó ni cuestionó a Davis, ni a otros involucrados en la cripto estafa, como Novelli, Terrones Godoy o Morales.

Pese al silencio de mandatario, Davis expresó en mensajes a sus allegados en los Estados Unidos que ejercía control sobre él. “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción”, les escribió a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas.