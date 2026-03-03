Boca y una peligrosa visita ante un embalado Lanús que podría ser clave para Úbeda El “Xeneize” quiere cortar con la sequía de cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura.

Boca tendrá una peligrosa visita ante Lanús, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura que había sido pospuesto y que podría ser clave para la continuidad o no del director técnico “Xeneize”, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro con Úbeda en la cuerda floja, ya que el “Xeneize” acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En su última presentación, el “Xeneize” igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron “La Bombonera” entre los chiflidos de sus hinchas.

Un resultado adverso en “La Fortaleza” podría ser la estocada para Claudio Úbeda, quien es fuertemente criticado por los hinchas de Boca.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron un más que aceptable inicio en este Torneo Apertura, donde marchan décimos con nueve puntos, pero deben dos partidos que en caso de ganarlos les permitiría afianzarse en las primera posiciones.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A – fecha 7

Lanús – Boca

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21. TV: ESPN Premium

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izqwuierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.__IP__

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.