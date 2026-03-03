Aumentan el DNI y el pasaporte: cuánto costarán desde el 6 de marzo Los nuevos valores que tendrán el DNI, el pasaporte y otros trámites.

El Ministerio del Interior difundió este martes los nuevos aranceles de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que regirán desde el 6 de marzo y que alcanzan a los DNI, pasaportes y otros trámites.

De esta manera, quedan sin efecto artículos de las Resoluciones 93/2025 y 231/2025, y se actualizaron las tasas que percibe el organismo por la expedición de documentos, certificados y demás servicios, en el marco de la Ley 17.671.

El ajuste en los aranceles tiene el objetivo de sostener la prestación eficiente de los servicios, en un contexto de mayor utilización de herramientas digitales y aumento en la demanda de validaciones de identidad.

Nuevos valores del DNI para argentinos

El primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses de edad. Sin embargo, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, y las actualizaciones a los 5, 8 y 14 años, costarán $10.000.

Por otra parte, los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción también tendrán un valor de $10.000.

En el caso de que se opte por la modalidad exprés, los valores tendrán un adicional de $16.000, mientras que en el trámite en 24 horas el adicional será de $31.000.

Por otra parte, para realizar el trámite al instante, el valor se fijó en $47.000 adicionales.

Nuevos valores del DNI para extranjeros

La primera identificación y las actualizaciones principales para extranjeros costarán $20.000, tanto para ciudadanos del Mercosur como de otros Estados, ya sea para menores de 14 años o para mayores con residencia temporaria o permanente.

Para las gestiones de actualización, rectificación o cambio de domicilio también se deberá abonar un costo de $20.000.

Nuevos valores del Pasaporte

Desde el 6 de marzo, el trámite de pasaporte común, con entrega regular, pasará a costar $100.000, mientras que las opciones de carácter urgente tendrán los siguientes adicionales;

El trámite exprés costará un adicional de $100.000. Por su parte, el trámite inmediato costará $230.000 adicionales.

Finalmente, el pasaporte excepcional para extranjeros, así como para personas apátridas o refugiadas, también tendrá un valor de $100.000.