Una mayoría especial para Milei: el trasfondo del pacto que puso a la jujeña Moises como vicepresidenta del Senado El bloque de sólo tres senadores que rompieron con el peronismo se quedó con ese lugar en la Cámara Alta que le hubiera correspondido al bloque que conduce Mayans. La mira en los nombramientos en la Corte. El cronograma de esta semana.

El Senado Nacional designó las autoridades de la Cámara para el período ordinario que comenzará el 1 de marzo. Con acuerdo de legisladores que responden a gobernadores aliados al gobierno de Javier Milei, la Libertad Avanza dejó afuera al kirchnerismo de la representación en la conducción del cuerpo legislativo, pese a que el interbloque “Popular” es la primera minoría.

La ruptura del bloque que conduce el formoseño José Mayans se concretó el lunes. Fue tras la salida de tres senadores alineados con los mandatarios provinciales de Catamarca, Tucumán y Salta. Era una crónica anunciada. Sin embargo, en el marco de la sesión preparatoria que se hizo este martes al mediodía, la conformación de las autoridades generó nuevas tensiones y polémica en el peronismo.

Pese a los rumores de que quedaba afuera, la presidencia provisional quedó en manos del puntano Bartolomé Abdala (LLA). También se ratificó sin sorpresas la vicepresidencia primera para el radicalismo, a cargo de Carolina Losada, y la segunda para la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti. La sorpresa se dio cuando la senadora Patricia Bullrich nombró en la vicepresidencia del cuerpo legislativo a la jujeña Carolina Moisés que, hasta hace 24 horas, junto con Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, formaban parte del espacio presidido por Mayans. Los senadores que se reconocen como peronistas anti-K conformaron el bloque Convicción Federal.

Carolina Moises rompió con el bloque peronista y quedó como vicepresidenta del Senado.

Al término de la sesión, Bullrich señaló que la designación de Moisés como autoridad de la Cámara fue un acuerdo con los gobernadores que se muestran cada vez más cercanos a la Casa Rosada. “Le ofrecemos la vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores”, dijo la exministra de Seguridad.

El número no es inocente. Deja al oficialismo a solo un senador de lograr los dos tercios; lo que significa no solo imponer los temas que quiere el presidente sino también poder avanzar en el nombramiento de jueces en la Corte Suprema de la Nación sin tener que contar, en la negociación, con Cristina Fernández.

Desde la oposición, el senador Mayans dijo la propuesta de Bullrich es «una política del atropello”. “Árbol que nace torcido, nunca su tronco se endereza, dice el Martín Fierro, y esto ya nace torcido. Acá el lema es: tengo el número y hago lo que quiero”, disparó el formoseño.

En la reunión de labor parlamentaria que se realizó en la antesala de la sesión, el kirchnerismo volvió a plantear su resistencia y decisión de no ocupar espacios institucionales. Entonces, por fuerza de distintos gobernadores, se planteó la propuesta de que la representación de la vicepresidencia, que estuvo en manos de la neuquina Silvia Sapag, quede en manos de Convicción Federal.

El senador José Mayans, presidente del interbloque Popular.

“La moción tuvo el respaldo de 11 senadores de diferentes provincias en línea con los gobernadores con los que se referencia Moisés. Incluso, si no se activaba esta alternativa, el otro nombre en danza era el del correntino Carlos ‘Camau’ Espínola”, comentó a este medio una fuente del espacio.

Otro interbloque

En paralelo, un grupo de siete gobernadores provinciales se reunió de manera virtual el lunes con el objetivo de debatir desafíos en común. En ese encuentro definieron crear un espacio denominado “Impulso País” que se formalizó en el Senado este martes.

El interbloque quedó integrado por los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos «Camau» Espínola (Corrientes), del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Beatriz Ávila (Independencia), de Tucumán; y del bloque PRO se sumaron Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa)

En la reunión de labor también se informó un cambio en el cronograma de las sesiones extraordinarias que culminarán esta semana. El presidente Javier Milei quiere que Argentina sea el primer país de la región que ratifique el acuerdo Unión Europea-Mercosur por una cuestión de mejor posición a la hora de negociar aranceles. Por esta razón se adelantó al jueves el tratamiento, que en su origen había sido puesto junto con la reforma laboral el viernes.

El cambio de planes se debe al hecho de que el parlamento uruguayo dictaminó ayer lunes el texto que pasará a las cámaras de senadores y representantes para su ratificación esta semana. En principio, el acuerdo se aprobaría el miércoles en el Senado de Uruguay y posiblemente el jueves en la Cámara de Diputados. Por lo que la Casa Rosada —sabiendo del interés de Milei por ser el presidente que logre primero la aprobación del acuerdo— impulsó a los senadores libertarios a proponer e imponer el cambio en el cronograma legislativo ya definido.

La nueva hoja de ruta establece que el jueves se tratará el pliego de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea, más el acuerdo UE-Mercosur y la modificación a la Ley de Glaciares, mientras que para el viernes quedarían los proyectos de Régimen Penal Juvenil y «Modernización Laboral». Se estima que ambos serán aprobados.

Por: Verónica Benaim