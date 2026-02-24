Senadores mantienen pisado el proyecto que combate las ciberapuestas y que afecta a miles de adolescentes Tiene la aprobación de Diputados, pero duerme en la Cámara alta desde más de un año.

El Senado mantiene pisado el proyecto que sobre prevención de ludopatía, regulación de juegos de azar y apuestas en línea desde octubre del 2025. Se trata de una iniciativa que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y que afecta de miles de adolescentes.

El dictamen con luz verde de la Cámara baja, que data de finales de 2024, restringe al máximo la publicidad, promoción y patrocinio de la problemática cada vez más marcada en todas las edades, pero con foco en los jóvenes. Su regulación es pregonada por diversas instituciones, principalmente, la Iglesia.

A mediados de octubre, la Comisión de Salud del Senado, que preside la kirchnerista Lucía Corpacci, organizó debates a lo largo del período legislativo anterior pero solo con el objetivo de dar señales de movimiento al expediente; es decir, ninguna decisión real y concreta tanto del peronismo como del oficialismo y aliados para avanzar en su sanción.

Un proceso lento, el rol de la Iglesia y las tibias señales de Villarruel

Desde la comunicación de la media sanción de Diputados al Senado, el proceso administrativo en la Cámara alta fue lento. Hubo una intención de que así fuera y también colaboró la gran cantidad de aristas que toca el proyecto, lo que tornó complejo el giro a comisiones para componer el plenario.

A su vez, estas dos cuestiones se superpusieron con una veintena de proyectos presentados por senadores, una acción que también sirvió como forma disimulada para trabar la discusión. Curioso : varias de esas iniciativas fueron impulsadas por el propio kirchnerismo.

La Iglesia juega fuerte en la cruzada en favor del proyecto actual. La vicepresidenta Victoria Villarruel dio tibios y espaciados guiños con retuits a dos pronunciamientos del Episcopado, que esperaba algo más, señalaron fuentes legislativas.

El proyecto

En el texto aprobado por Diputados establece fuertes restricciones en el articulo 8 del dictamen de mayoría, que fija los límites que tendrán las empresas de ciberapuestas en todo el país: prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.

Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual y la publicidad exterior, así como en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público.

A esa extensa lista se suman las prohibiciones en medios gráficos, radiales, televisivos y el “emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines”.

El artículo 8, que fue aprobado en Diputados por 134 contra 32, permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.

Además de lo referido a la difusión, el texto prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataforma digitales; también a la publicidad de los juegos de azar en camiseta de fútbol y espectáculos masivos. Se establecen penas de tres a ocho años al que organice o administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El carácter restrictivo de la normativa, demorada en el Senado, abrió debates en los alcances del Congreso para avanzar, por ejemplo, en cuestiones que pueden considerarse de competencia provincial. Como contrapartida a esa mirada, quienes impulsaron este texto en la Cámara baja resaltaron que el Poder Legislativo puede avanzar porque la regulación está estrictamente vinculada a un cuestión de salud pública.

La problemática afecta a miles de adolescentes y jóvenes; según distintos informes, entre 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes “accedieron o conocen a alguien que ha ingresado a páginas o apps de apuestas online en el último año, y de ellos el 37% ingresa a sitios o apps de apuestas o casinos online muy seguido o todos los días”