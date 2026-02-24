Los números del industricidio: el sector cayó 3,9% interanual en diciembre La industria manufacturera registró la caída más abrupta, mientras que Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el sector de mayor suba interanual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente al mes de diciembre del año pasado. De acuerdo a lo informado por la entidad, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-3,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%). De todas maneras, la estadística arrojó que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 3.5% en 2025 a pesar de que los números de empleo formal siguen en picada.

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue la que mayor suba registró, con un 32,2% de aumento interanual, seguida de Intermediación financiera que marcó 14,1% de incremento en comparación con el año anterior. Entre ambos sectores aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

El INDEC publicó los datos del EMAE (Redes Sociales)

Las estimaciones de consultoras, bancos y el propio Fondo Monetario Interanacional (FMI) pronosticaban un crecimiento anual de la economía argentina de entre 4% y 5%.

¿Por qué el PBI crece a pesar de los despidos y la baja de la actividad?

Los sectores que motorizaron el crecimiento del PBI en 2025, tras la caída del 1,7% en 2024, fueron Agricultura y Ganadería, Pesca, Minería y Petróleo y sobre todo Intermediación Financiera, o sea la ganancia de los bancos.

El sector financiero tuvo crecimientos de entre 20% y 40% todos los meses debido a las diferencias entre las tasas que paga y las que cobra: un plazo fijo está en torno al 28% anual, pero un préstamo personal tiene tasas que pueden superar el 200%.

Los perdedores generan más empleo que los ganadores

El gran problema del modelo económico es que los sectores perjudicados son los que más empleo generan. Según datos oficiales, a pesar del aluvión de despidos, Industria (18,5%) y Construcción (6,1%) aún explican el 25% de los puestos de trabajo del sector privado registrado.

El otro gran generador de empleo es comercio con el 20%, pero ese sector se encuentra estancado. Entre agro (5,1%), Finanzas (2,4%), Minería y Petróleo (1,4%) y Electricidad, Gas y Agua (1,13%), los grandes beneficiados del modelo, apenas suman el 10%.

Cierres y despidos en la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023 se perdieron 270 mil puestos de trabajo, la mayoría en el sector privado registrado: transporte, construcción e industria son los que más perdieron. En la actualidad hay 22 mil empresas menos que en noviembre de 2023.

Incluso en Petróleo y Minería, la gran joyita, se perdieron 9 mil empleos en estos dos años por el crecimiento de grandes proyectos que son más productivos. Otro motivo es el retiro de las petroleras de las cuencas maduras para enfocarse en la explotación de Vaca Muerta.