La AFA negó deudas fiscales y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades La entidad aseguró que las obligaciones impositivas fueron abonadas antes del vencimiento

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.

En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.

La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.

¿se suspende la fecha 9?

En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.

El respaldo a “Chiqui” Tapia

Una de las voces del mundo del fútbol que respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en este momento es el representante de jugadores Walter Bottini, quien detalló, a su entender, algunos logros del titular de la entidad del fútbol argentino.

“Doy totalmente mi apoyo a Tapia por varios motivos. En el formato de la Liga Profesional se conformaron 30 equipos con contratos profesionales, algo que se mostró ante los distintos mercados. Profesionalizó la estructura AFA con gente muy capaz como Leandro Petersen (director Comercial y de Marketing), haciendo una marca país”, indicó Bottini.

Y añadió: “También fue vital el trabajo realizado hasta hace poco por Bernardo Romeo y el de los técnicos que logran docencia en la estructura de las selecciones nacionales».

“La Copa Argentina es un torneo federal que da lugar a un certamen internacional por lo cual se volvió muy competitiva, la Liga es pareja y se logró que campeones mundiales volvieran para jugarla, como los casos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Ángel Di María. Y seguimos siendo una matriz a la hora de sacar futbolistas y talentos hacia el mundo”, señaló Bottini.

El representante de jugadores sostuvo que hay muchas cosas más “que se lograron y no se cuentan” y todo eso “contribuye a lograr que el fútbol argentino sea parejo en todas las categorías, lo que significa que es muy competitivo”.