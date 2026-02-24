El gobierno de Kicillof asegura que perdió $22 billones por culpa de Milei y denuncia un “ahogo financiero inédito” El ministro de Economía, Pablo López, actualizó los montos adeudados por Nación y el impacto que el plan económico libertario tiene en las cuentas provinciales.

En medio de la tensión salarial con los gremios docentes, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, detalló en las últimas horas que la Provincia de Buenos Aires ya lleva perdidos “más de 22 billones” de pesos entre recortes de programas, caída de la recaudación, obras paralizadas y deudas directas del gobierno de Javier Milei.

“Desde la asunción del Gobierno nacional, la PBA lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”, precisó López en un posteo en su cuenta de X. Y advirtió: “Atravesamos un ahogo financiero inédito”.

El funcionario de Axel Kicillof detalló que 8,7 billones corresponden a obras públicas comprometidas y nunca terminadas por Nación; 3,8 billones a deudas directas por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), transferencias previsionales y el Fondo de Incentivo Docente (FONID) -entre otros fondos dispuestos por ley- y 3,1 billones por la discontinuidad de programas nacionales.

A esta cuenta se suman, además, 4,3 billones por la baja en la coparticipación federal y 2,3 billones en pérdida de recaudación propia como consecuencia del plan económico nacional.

López también apuntó qué podría haber hecho la gestión bonaerense con los recursos perdidos. “Para dimensionar el impacto: la pérdida de $22,2 billones equivale a 8 años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto de toda la administración bonaerense o a más de un año de recaudación propia. En términos físicos, equivale a más de 15.000 km de rutas”, dijo.

En la misma línea que el gobernador, el ministro aseguró que los números muestran que el superávit nacional es a costa de la deuda con las provincias. “Si se suman deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados -sin contar la menor recaudación- lo adeudado a PBA explica cerca del 50% del superávit primario acumulado desde 2024”, puntualizó.

“Este modelo es opuesto al federalismo, el crecimiento económico y el desarrollo social. El Gobierno nacional debe desistir de la asfixia financiera sobre la PBA y cumplir inmediatamente todas sus obligaciones con las provincias argentinas”, cerró.

El mensaje de López llega en plena tensión salarial con los gremios estatales y también con los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente, quienes llamaron a un paro para el 2 de marzo, día en que se inician las clases en la Provincia en rechazo a la suba del 3% ofertada en la última paritaria. Por el momento, no hay acuerdo y el gobierno advierte que no tiene margen por la situación económica que atraviesa debido a las políticas nacionales.

En las últimas horas, el gremio estatal ATE Provincia le pidió al gobierno que los convoque de manera “urgente” para reabrir la discusión salarial e “iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo”. E incluyó en el pedido una suba de emergencia para los sectores más postergados, entre ellos los trabajadores y las trabajadoras auxiliares de la educación.

Todos los sindicatos están a la espera del llamado oficial. De no haber una propuesta superadora en los próximos días, la medida de fuerza se concretará e impedirá el arranque de ciclo lectivo en tiempo y forma por primera vez desde que gobierna Kicillof.

Por: Jorgelina Naveiro