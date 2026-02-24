El 25% de los supermercadistas dice que su negocio va mal y el 80% cree que el escenario no cambiará o empeorará El 22,5% de los empresarios del sector reconoce que disminuirá sus dotaciones en el próximo trimestre mientras que el 52% atribuye la crisis que atraviesa a la caída de la demanda.

Según la encuesta de Tendencias de Negocios publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el escenario del consumo y la actividad comercial seguirá en un cono de sombras.

El relevamiento que realiza el organismo estadístico oficial indica que el Índice de Confianza empresarial (ICE) cayó en enero a un 1,3. El dato surge del promedio del diferencial entre las preguntas con respuesta positiva y aquellas con signo negativo de un total de tres que realiza sobre un conjunto de empresas de supermercados y autoservicios mayoristas.

El dato relativo al mes de enero muestra una consolidación de la tendencia negativa que comenzó en noviembre de 2025 y ya acumula tres meses con tendencia a la baja aunque todavía con guarismos positivos, un cambio con relación al período mayo-septiembre de 2025 cuando la confianza se encontraba en valores negativos.

El actual índice da cuenta de una evaluación fuertemente negativa de la situación de la actividad comercial en tanto el 25% de los empresarios consultados la calificaron de mala mientras que apenas un 8,8% la consideró buena.

El indicador final mejora a partir de la ilusión que muestra una porción del 20% de los supermercadistas en lo que se refiere a lo que ocurrirá en el próximo trimestre. Sin embargo, un 8,8% asegura que la situación empeorará y el restante 71,3% cree que se mantendrá igual.

La última pregunta indaga sobre la justeza en el volumen de los stocks. Allí el 21,3% reconoce que se encuentran “por debajo de lo normal” mientras que apenas un 12,9% cree que están por encima de los niveles adecuados.

A la hora de evaluar la situación financiera de las compañías resulta que el 15% la califica de “mala” mientras que apenas el 7,5% la considera “buena”. El acceso al crédito resulta “difícil” para un 32,8% de las empresas del sector mientras que apenas un 3,8% cree que resulta “fácil”.

Por el lado de los precios casi seis de cada diez empresarios reconocieron haber subido sus precios. Se trata del 57,5%.

El relevamiento indaga sobre los motivos del mal desempeño y es allí donde emerge el contexto económico en tanto el 52,5% atribuye el mal desempeño de su actividad a la demanda.

Con todo, el 22,5% adelanta que reducirá sus dotaciones de personal mientras que la incorporación de trabajadores no está en el horizonte de ninguno de los empresarios encuestados.