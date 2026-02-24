Bullrich criticó el paro del fútbol y calificó de “ridícula” la decisión vinculada a la citación de Tapia La ministra cuestionó que se suspendan fechas por la situación judicial de dirigentes y afirmó que se está “confundiendo la institución con sus conductas”

La senadora Patricia Bullrich, representante nacional por La Libertad Avanza, criticó con dureza la posibilidad de que se suspendan fechas del fútbol argentino en el marco del conflicto judicial que involucra a autoridades de la AFA.

Consultada sobre la decisión de convocar a un paro coincidiendo con las indagatorias del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos, Bullrich afirmó que detener la actividad deportiva por esa razón equivale a mezclar responsabilidades personales con el funcionamiento institucional. “Ridículo, que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas”, sostuvo.

Con ese planteo, la senadora manifestó su rechazo a la postura de sectores del fútbol argentino que evalúan suspender las fechas como gesto de apoyo a la conducción de la AFA, en el marco de la causa por presuntas irregularidades fiscales iniciada por ARCA.

Las declaraciones de Bullrich se suman a la creciente repercusión política del conflicto, que ya generó pronunciamientos de dirigentes, árbitros y clubes, y mantiene en suspenso la continuidad normal de los torneos en todas las categorías del fútbol argentino.

Bullrich y su guerra contra la AFA

Hace algunas semanas, Bullrich adelantó que desde el Congreso buscará “estudiar la transparencia” dentro de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA).

En medio de la enemistad del Gobierno con el presidente de la AFA, Bullrich expresó: “Yo lo digo como senadora. Yo lo estuve estudiando. La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección?”.

“Acá hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación, es la AFA”, enfatizó la senadora que este viernes juró por su banca.

Bullrich fue consultada sobre si le parecería correcto que la AFA fuera intervenida: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal porque hoy juro. Entonces, voy a tener la posibilidad de que en la Argentina pensemos en la transparencia”.

“Muchas veces pensamos que las instituciones son los tres poderes, pero hay muchas instituciones en la Argentina que se mueven como si nada hubiera cambiado. Y las cosas se están cambiando”, sostuvo en declaraciones radiales.

En medio de la polémica por el trofeo que se le entregó a Rosario Central y la sanción a Estudiantes, la ex ministra de Seguridad señaló: “No puede ser que todos saben que hay hijos y clubes que están acomodados, estadios que están acomodados”.

“Hay un montón de irregularidades que son vox populi. Esta cosa de atar a los clubes, de darle determinado beneficio, discrecionalidad…acá los clubes más chicos están atados a la discrecionalidad de la AFA”.