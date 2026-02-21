Semana decisiva en el Senado: tratarán el Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral en sesiones consecutivas
El oficialismo busca convertir en ley tres proyectos antes del discurso de Javier Milei de apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo.
Sesiones en el Senado: qué dicen los proyectos
Además de bajar la edad de imputabilidad, el proyecto de Régimen Penal Juvenil establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.
La reforma de la ley N° 26.639, que regula los presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares y ambiente periglacial, habilita a las autoridades provinciales a autorizar determinadas actividades productivas (como exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y periglaciares) bajo su competencia.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea conforma uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global, dado que prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%. En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.