Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio

Más allá de la reforma laboral, el sector de las ART advierte que el sistema seguirá en crisis, y este viernes se oficializó el cierre de la aseguradora de riesgos laborales Galeno. El colapso del sistema crece, según plantean, de la mano del aumento de los juicios laborales.

De los 800 empleados serían 470 los que pasarían a disponibilidad. Los despedidos cobrarán del fondo que tiene el sistema previsto para estos casos.

En los últimos meses de 2025, la empresa inició un proceso de liquidación que terminó por consumarse con la publicación, este jueves, en el Boletín Oficial de la revocatoria de su autorización para operar por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

“El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART”, dijo a Radio Rivadavia el titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, Jorge Sola.

Frente a eso, en el sector preocupa que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo no ataque esta problemática, sino que dispare un incremento mayor de la litigiosidad. Eso ya lo advierten especialistas que hablan de una “ambigüedad” en algunos artículos.

También, plantean que la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de cálculos indemnizatorios generará un gris que terminará resolviéndose en los tribunales. Alertan sobre un récord de juicios por accidentes laborales que podría colapsar al sistema de ART.