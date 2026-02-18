Sin colectivos: la UTA terminó con el misterio y anunció que este jueves se sumará al paro de la CGT El gremio que conduce Roberto Fernández se plegará a la medida de fuerza. Los detalles.

La UTA terminó con el misterio y confirmó que este jueves se sumará al paro general de la CGT contra la reforma laboral, por lo que no habrá servicios de colectivos en todo el país.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado, en el que precisó que adherirá a la paralización del transporte “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

De ese modo, desde la medianoche de este miércoles no habrá colectivos en todo el país.

El documento

“La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”, expresó el gremio en un comunicado.

Y amplió que la decisión «se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

Al respecto, el gremio de los colectiveros sostuvo que “los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa”.

“El paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte”, insistió el gremio en comunicado firmado por el secretario general, Roberto Fernández.