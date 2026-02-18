Qué provincia inició el ciclo lectivo y cómo será el cronograma de las demás jurisdicciones La fecha del regreso varía según el distrito. Cuándo están pautadas las vacaciones de invierno y verano.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el Calendario Escolar 2026, por lo que ya se puede consultar cuándo comienzan las clases en la Argentina, provincia por provincia. Santiago del Estero es la única que inició el ciclo lectivo, mientras que en las demás jurisdicciones tienen unos días más de vacaciones.

De todos modos, hay colegios privados que ya comenzaron. El calendario cuenta con las fechas de inicio de clases, receso invernal y finalización, dividido por provincia, ya que cada jurisdicción tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar.

Calendario Escolar 2026 en Argentina, según el Ministerio de Capital Humano. Cuándo comienzan las clases, provincia por provincia Buenos Aires : 2 de marzo

: 2 de marzo Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 25 de febrero

: 25 de febrero Catamarca : 2 de marzo

: 2 de marzo Chaco : 2 de marzo

: 2 de marzo Chubut : 23 de febrero

: 23 de febrero Córdoba : 2 de marzo

: 2 de marzo Corrientes : 2 de marzo

: 2 de marzo Entre Ríos : 2 de marzo

: 2 de marzo Formosa : 2 de marzo

: 2 de marzo Jujuy : 23 de febrero

: 23 de febrero La Pampa : 2 de marzo

: 2 de marzo La Rioja : 2 de marzo

: 2 de marzo Mendoza : 25 de febrero

: 25 de febrero Misiones : 2 de marzo

: 2 de marzo Neuquén : 25 de febrero

: 25 de febrero Río Negro : 2 de marzo

: 2 de marzo Salta : 2 de marzo

: 2 de marzo San Juan : 2 de marzo

: 2 de marzo San Luis : 23 de febrero

: 23 de febrero Santa Cruz : 25 de febrero

: 25 de febrero Santa Fe : 2 de marzo

: 2 de marzo Santiago del Estero : 18 de febrero

: 18 de febrero Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : 24 de febrero

: 24 de febrero Tucumán: 2 de marzo Cuándo serán las vacaciones de invierno y de verano El comienzo de las vacaciones de invierno está pautado entre el 6 y el 20 de julio, según la jurisdicción. Este receso, como es habitual, se extiende por dos semanas en todos los niveles de enseñanza.

En cuanto a las vacaciones de verano, del total de jurisdicciones, 20 concluirán las clases el 18 de diciembre, mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22; Formosa el 17; y La Pampa un día antes de Nochebuena, el 23.