Qué provincia inició el ciclo lectivo y cómo será el cronograma de las demás jurisdicciones
La fecha del regreso varía según el distrito. Cuándo están pautadas las vacaciones de invierno y verano.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el Calendario Escolar 2026, por lo que ya se puede consultar cuándo comienzan las clases en la Argentina, provincia por provincia. Santiago del Estero es la única que inició el ciclo lectivo, mientras que en las demás jurisdicciones tienen unos días más de vacaciones.
Cuándo comienzan las clases, provincia por provincia
- Buenos Aires: 2 de marzo
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
- Catamarca: 2 de marzo
- Chaco: 2 de marzo
- Chubut: 23 de febrero
- Córdoba: 2 de marzo
- Corrientes: 2 de marzo
- Entre Ríos: 2 de marzo
- Formosa: 2 de marzo
- Jujuy: 23 de febrero
- La Pampa: 2 de marzo
- La Rioja: 2 de marzo
- Mendoza: 25 de febrero
- Misiones: 2 de marzo
- Neuquén: 25 de febrero
- Río Negro: 2 de marzo
- Salta: 2 de marzo
- San Juan: 2 de marzo
- San Luis: 23 de febrero
- Santa Cruz: 25 de febrero
- Santa Fe: 2 de marzo
- Santiago del Estero: 18 de febrero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
- Tucumán: 2 de marzo
Cuándo serán las vacaciones de invierno y de verano
El comienzo de las vacaciones de invierno está pautado entre el 6 y el 20 de julio, según la jurisdicción. Este receso, como es habitual, se extiende por dos semanas en todos los niveles de enseñanza.
En cuanto a las vacaciones de verano, del total de jurisdicciones, 20 concluirán las clases el 18 de diciembre, mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22; Formosa el 17; y La Pampa un día antes de Nochebuena, el 23.