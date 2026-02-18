Paro nacional: el Gobierno confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes El día de la huelga, el Ministerio de Seguridad promete implementación desde las primeras horas.

Atento a la movilización que anunciaron gremios de la CGT y las dos CTA en protesta contra la reforma laboral, el Gobierno implementará el protocolo antipiquetes desde las primeras horas del jueves. Así lo confirmaron fuentes oficiales.

Ante esta clase de manifestaciones, el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva decidió implementar un protocolo que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de protestas en los que se interrumpa la circulación de personas y medios de transporte. Podrán actuar sin orden judicial, pero no tienen permitido portar “armas letales”.

A esta acción se suma el monitoreo y el seguimiento de acontecimientos que realizará el Comando Unificado Federal (CUF) durante toda la jornada.

Este comando posee la misión de coordinar los despliegues especiales interfuerzas en un perímetro determinado (en este caso, el centro porteño, en donde habrá protestas sindicales) “optimizando las capacidades organizativas y operativas”, tal como dice la resolución que crea el CUF, la 403/2024.

El protocolo

El comando está integrado por la secretaría de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y representantes de la ciudad de Buenos Aires, que también estarán atentos a lo que suceda en el distrito.__IP__

Hasta el momento, solo habrá marcha del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) al Congreso en señal de protesta y en coincidencia con el tratamiento del texto en la Cámara de Diputados.

“Ante el intento de avanzar sobre los derechos históricos de los trabajadores, el FreSU sostiene que es necesario trasladar la resistencia a las calles. Por este motivo, convoca a todos los gremios que quieran sumarse y a todos los trabajadores y trabajadoras a expresarse en todo el país, con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos”, señala la convocatoria sindical que tiene a la Federación Aceitera y a ATE como protagonistas