Las fechas en que se disputarían los partidos suspendidos de este jueves

Independiente confirmó en sus redes sociales que disputará el reprogramado partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la sexta fecha del Torneo Apertura este sábado 21 de febrero a las 17 en el estadio Libertadores de América.

“El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.”, publicó el club en su cuenta oficial de X, según se informó.

Otro encuentro que se confirmó fue el de San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto, el cuál será este domingo 22 a las 17, como lo informó el propio club en sus redes sociales.

“A raíz del paro general de mañana, el partido que San Lorenzo iba a jugar este jueves en el Bidegain contra Estudiantes de Río Cuarto, por la sexta fecha del Apertura, fue reprogramado por la LPF para el domingo a las 17 horas”, expresó San Lorenzo en X.

Y agregó: “Por otra parte, el encuentro del martes en casa contra Instituto, por la séptima fecha, modifica su horario: arrancará a las 19.15 horas”.

San Lorenzo tuvo que reprogramar el cruce ante Instituto de la Fecha 7, ya que el “Ciclón” no podría jugar con menos de 72 horas de descanso reglamentario, aunque lo hará con apenas 48.__IP__

Finalmente, Defensa y Justicia y Belgrano pasarán a disputar su partido el viernes 20 a las 17, en Florencio Varela, después de haberse postergado del jueves por la adhesión de Utedyc al paro, a la espera de la oficialización de la AFA.