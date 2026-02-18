Informe: la actividad metalúrgica cayó 6,2% interanual en enero y operó en el nivel más bajo en cuarto años El sector profundizó su deterioro en el arrnaque del 2026, según informó ADIMRA

La actividad metalúrgica cayó 6,2% interanual en enero y la capacidad instalada bajó al menor nivel de los últimos cuatro años, según reveló un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

De esta manera, el sector continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes (-17,9%) similar a su peor momento de la pandemia en 2020.

En la comparación mensual, presentó una leve mejora del 0,8% respecto a la actividad registrada en diciembre de 2025.

La utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro ubicándose en 40,6%, siendo el registro más bajo en los últimos 4 años. El reporte precisó que “este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”.

En este marco, el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída en términos interanuales de -2,7% y con respecto a diciembre tuvo un retroceso de -0,3%.

A este contexto se suma el crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos que alcanzaron en diciembre (último dato disponible) un incremento interanual de 14,8%. Por su parte, las exportaciones registraron un alza interanual de 10,8%.

Desde el punto de vista sectorial, el informe indicó que “el panorama continúa siendo mayoritariamente contractivo”. Maquinaria Agrícola (-3,4%) y Carrocerías y Remolques (-6,8%), que habían liderado el repunte del primer semestre, continuaron con una marcada pérdida de dinamismo, con el primer caso continuando su caída y el segundo arrojando registros negativos por primera vez en más de 6 meses.

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-17,8%), Otros Productos de Metal (-9,8%), Autopartes (-8,5%), Equipo Eléctrico (-5,5%), Equipamiento Médico (-2,6%) y Bienes de Capital (-0,6%), registraron caídas interanuales persistentes, destacándose nuevamente Fundición como el sector más afectado.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas a la Construcción (-9,5%), Alimentos y bebidas (-8,2%), Agrícola, (-7,6%), Automotriz (-7,4%), y Energía Eléctrica (-5,3%), continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados a la Minería (-3,8%), Petróleo y Gas (-4,4%) y Consumo Final (-3,1%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación. Este escenario complejo torna indispensable implementar una política industrial integral”.

Asimismo, agregó que «el nivel de importaciones que continúa en niveles muy elevados, junto a un consumo en marcado retroceso, configuran un panorama nocivo y preocupante para la producción nacional y para el empleo industrial que genera”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en diciembre, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.