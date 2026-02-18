En medio del debate por la reforma laboral, el INDEC dio a conocer los datos de empleo Según la Encuesta Permanente de Hogares total urbano, la población económicamente activa es del 47,5 %, lo que representa a 20,6 millones de personas.

Mientras el Congreso debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos del empleo y, entre los principales indicadores, están las tasas de actividad, empleo y desocupación del último trimestre de 2025 en relación con el período anual entre 2021 y 2025.

Al respecto, los tres indicadores son positivos, ya que las tasas de actividad y de empleo subieron y la desocupación bajó.

¿Qué dicen los números del INDEC sobre el empleo?

Los datos arrojados por el informe técnico que elabora el INDEC mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se obtienen en 31 centros urbanos y en localidades de 2.000 habitantes como base. La EPH se realiza cada último trimestre, año tras año.

En tal sentido, y según el operativo de diciembre pasado, en 2025 los índices a nivel país, en relación con los períodos 2021-2025, fueron buenos, ya que creció la actividad y el empleo, y disminuyó la desocupación.

Los números generales de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC

Población total urbana

91,3% del total del país – 43,3 millones de personas.

Población inactiva

52,5% – 22,8 millones de personas

Población económicamente activa

47,5% – 20,6 millones de personas.

De la PEA, 19,3 millones son los ocupados y 1,3 millones los desocupados. Además, de los ocupados, 3,2 millones son ocupados demandantes de empleo, lo cual significa que trabajan pero buscan activamente otra ocupación; y 2,2 millones están subocupados, lo cual quiere decir que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas.

Entre 2021 y 2025, ¿cuánto subió la actividad y el empleo y cuánto bajó la desocupación?

Según los datos del INDEC, en el reporte de diciembre del último trimestre de 2025 respecto de años anteriores, inclusive hasta 2021, los números fueron buenos y se pueden ver en el gráfico de esta nota.