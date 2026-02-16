Rodolfo Aguiar: “Con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral” Fue contundente el secretario general de ATE Nacional, que integra la CTA y que además de adherir a la medida dispuesta por la CGT, le suma la posibilidad de una protesta presencial.

La CTA, por su parte, convocó a un paro y movilización para el jueves en concordancia con la CGT, para enfrentar la posibilidad de que se convierta en ley la reforma laborar, que ya tiene media sanción en el Senado. Aunque en su caso, según expresaron voceros de la organización sindical, la convocatoria comprende una concentración en Avenida de Mayo e Yrigoyen a partir del mediodía del jueves, que es cuando, según se presume, podría darse el debate en la Cámara de Diputados. En las próximas horas se darían los detalles de las medidas de huelg, teniendo en consideración que la UTA adelantó su apoyo a la CGT para el día que se concrete la huelga anunciada, por lo cual no habrá transporte público.

Justamente, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional se expresó en algunos medios y también en la red x: “Con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral y menos el programa de ajuste brutal de @JMilei. Hay dirigentes que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no merecen pagar el costo de ese temor”, aseguró. Y luego agregó que “la indignación social empezó a crecer y este es un momento que debemos aprovechar. Tenemos que representar a los sectores del pueblo que no se resignan, que quieren resistir. El paro debiera ser con movilización. No tenemos que descartar los piquetes y las protestas regionales!!”

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, también se expresó sobre el controversial proyecto de reforma: “Es una ley diseñada para favorecer a las grandes corporaciones”. Agregó que “no solo afecta a los trabajadores, sino que apunta a consolidar “un esquema social regresivo, basado en la flexibilización y la precarización laboral, con pérdida de derechos”. Advirtió que entidades vinculadas a las pymes, como ADIMRA y la Confederación General Económica, también se oponen a la reforma.

El metrodelegado Claudio Dellecarbonara, por su parte, también se refirió a la medida de fuerza: “Al anuncio lo tomamos muy bien. Es lo que veníamos exigiendo desde hace un tiempo largo a las conducciones de las centrales sindicales. Debemos poner toda la fuerza de nuestra clase que mueve los resortes de la economía. Y poner toda esa fuerza al servicio de una pelea que es clave para para el presente y el futuro de los trabajadores y para el futuro también”. Remarcó luego que es muy importante que “esta ley no se apruebe”. Y la clasificó de una “ley esclavista que quieren aprobar y que nos pone de cara a un futuro infausto. Esta respuesta es la mínima que se debería haber dado. Lamentablemente, llega un poco tarde”.