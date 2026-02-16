Reforma laboral: el Gobierno quiere evitar cambios y apuesta a una ley complementaria o la reglamentación La Libertad Avanza busca acuerdos con dialoguistas para sancionar la ley este jueves sin realizar cambios para que no regrese al Senado

En una carrera contra reloj, La Libertad Avanza busca alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas sobre el polémico artículo que modifica el sistema de licencias por enfermedad o accidentes en el proyecto de reforma laboral para garantizar este jueves la aprobación antes de la finalización de las sesiones extraordinarias.

Por ese motivo buscará convencer a los bloques de la UCR, PRO y Unidos, que apoyan en general la reforma laboral, modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias través de una reglamentación o de una ley complementaria.

POROTEO

La Libertad Avanza no quiere introducir cambios en la reforma laboral para evitar que vuelva al Senado ya que quieren que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con las leyes aprobadas de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo de máxima es convencer a los aliados de resolver este conflicto en la reglamentación o aprobar una ley complementaria , pero esa variante no convence al oficialismo.

Los voceros señalan que tienen garantizados el respaldo a los artículos 44, 45 y 46 de los 94 legisladores propios, 22 de Fuerzas del Cambio (UCR, PRO, MID, y Por Santa Cruz), 9 de Innovación Federal, y 2 de Producción y Trabajo, con lo cual ya tendrían 127 legisladores, y esperan sumar dos de Independencia y de Unidos.

Unidos tiene 22 legisladores, pero en el Senado la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo en este capítulo y posiblemente harán lo mismo los 6 cordobeses, una santafesina y 2 jujeños. Ya se sabe que los dos santafesinos votarán en contra y es una incógnita que harán los radicales Pablo Juliano, Martín Lousteau, y Mariela Coletta.

Si no hay acuerdo, el único recurso que tiene el oficialismo es introducir el cambio en el texto que aprobará Diputados el jueves y mandarla en forma inmediata el viernes 20 para que emitan dictamen con ese cambio para que el Senado ratifique las modificaciones en una sesión a celebrarse el 27.

Negociaciones

Pero este escenario es el que quiere evitar el Gobierno y por eso este fin de semana, la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martìn Menem, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para buscar una solución a esta controversia sobre este punto del proyecto de reforma laboral.

En declaraciones a TN; Bullrich dijo que estaban «trabajando» en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

El acuerdo debe estar sellado antes de este miércoles al mediodía ya que a las 14 se reúne el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde habrá una ronda de consultas de tres horas y luego se emitirá el dictamen para tratar en una sesión a celebrarse el jueves.

Detalles

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar que pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a a cargo.__IP__

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica.

Por: Silvia Rajcher