Los gremios del transporte se adhirieron al paro de la CGT La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte confirmó su aceptación plena a la medida de fuerza

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció la adhesión total de los gremios que integran la organización al paro nacional convocado por la CGT, con una huelga de 24 horas prevista para el día en que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

En el documento, la organización sindical expresó su rechazo a lo que definió como la “prepotencia” del Gobierno y sostuvo que la medida busca manifestar solidaridad con jubilados, pensionados y trabajadores tanto formales como informales, independientemente de su pertenencia sindical.

Así mismo, la UGATT solicitó a la CGT que convoque a una marcha nacional que reúna a distintos sectores de la sociedad el día en que se trate en la Cámara de Diputados el DNU impulsado por el Poder Ejecutivo, y remarcó la necesidad de sostener la “armonía entre capital y trabajo” y la unidad de los trabajadores como eje del reclamo.