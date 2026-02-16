Caputo salió con los tapones de punta contra los empresarios que no hacen un apoyo explícito de la reforma laboral El ministro, que solo percibe la realidad desde el microclima de su despacho oficial, salió a meter presión de una manera singular. Enrostró a los empresarios uno de los ejes por los cuales el proyecto desregulador es más cuestionado: lo barato que saldrá contratar y el revés que sufrirán trabajadores y gremios.

Enfadado por el bajo nivel de adhesión que el proyecto de Reforma Laboral tiene en la opinión pública, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a reprocharle al empresariado nacional la falta de apoyo explícito a esa iniciativa que aguarda su tratamiento en Diputados.

“Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro”, fue el cuestionamiento que el titular del Palacio de Hacienda lanzó a través de sus redes sociales ante el silencio que los sectores patronales mantienen sobre la media sanción que el Gobierno todavía festeja como si fuera una panacea.

La cautela de los empresarios no es un tema menor y tiene algunos fundamentos: para lograr la media sanción, el oficialismo debió ceder con incontables modificaciones del texto original; y en las últimas horas el Gobierno admitió que habrá más cambios durante el tratamiento en Diputados (o sea que volverá al Senado).

A esto se le suman las críticas de los medios de comunicación oficialistas que no dan garantías de contener el malhumor social y, encima de todo, la decisión de la CGT de llamar a un paro general en rechazo a la eventual ley.

Frente a ese clima de descontento, el ministro que sigue autopercibiendo la realidad desde el microclima de su despacho oficial, salió a meter presión de una manera singular. Les enrostró uno de los ejes por los cuales el proyecto desregulador es más cuestionado: lo barato que saldrá contratar y el revés que sufrirán trabajadores y gremios.

“Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema”, reprochó el funcionario con molestia evidente y sin notar que lo que para él es un logro, para las mayorías es una afrenta de proporciones.

El posteo de Caputo fue un respaldo a otro anterior que publicó un usuario anónimo (pero miembro del coro de trolls oficialistas) con halagos a la cuestionada reforma laboral.

“Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, escribió el jefe del equipo económico.

La expresión del ministro de Economía evidencia también los temores de la Casa Rosada. Hasta el momento no hubo comunicados de las cámaras patronales ni de las grandes empresas que suelen darle espaldarazos al Gobierno ni mucho menos de los sectores pymes supuestamente beneficiados con las reformas.

Durante la última semana, las voces que apenas se escucharon fueron las de los legisladores del oficialismo que desfilaron por canales de TV y streaming.

Por el contrario, los sectores que más se hicieron oír en estos últimos días fueron los que advierten sobre los perjuicios del proyecto, inclusive de los empresarios que admiten que la iniciativa instalará cambios pero no generará nuevos puestos de trabajo.