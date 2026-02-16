Aseguran que “en los primeros dos años de Milei se destruyeron 21.938 empresas” Lo afirmó la diputada nacional Julia Strada en su cuenta de X al cotejar datos de noviembre de 2023 a 2025.

En medio de la reforma laboral en el Congreso, donde el Senado ya aprobó el proyecto y el Gobierno aguarda la réplica en Diputados, la legisladora de Unión por la Patria Julia Strada aseguró que en la primera parte de la administración Milei la Argentina perdió casi 22.000 empresas y 300 puestos de trabajo.

La legisladora nacional publicó un gráfico en su cuenta oficial de la red social X donde expuso los datos que avalan su argumento.

¿Qué dijo la diputada Julia Strada sobre la economía en los primeros 2 años de Milei en el gobierno?

“Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025 se registró una sensible destrucción del entramado productivo y laboral” comenzó escribiendo en su cuenta de X la diputada y presidenta del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

¿Cuáles son los números que expuso Strada sobre la “destrucción del entramado productivo y laboral”?

Según la información que publicó en redes sociales, Strada indicó que se perdieron 21.938 empresas y 290.600 puestos de trabajo registrados. Y precisó que, en ese tiempo, respectivamente bajaron considerablemente en 892 y 17.993.