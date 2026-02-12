Tras victoria en el Senado, el oficialismo busca aprobar el nuevo Régimen Penal Juvenil

A menos de 24 horas de las firma de los dictámenes de comisión y luego del triunfo que se anotó el oficialismo en el Senado con aprobación de la reforma laboral, la Cámara que conduce Martín Menem sesiona para avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil. El grueso de los bloques, salvo el FIT, Unión por la Patria, y algunos diputados del interbloque Unidos, habilitaron el quorum.

Más adelante, la cordobesa señaló: « Hay una especie de gris que los tienen ocultos sin un debido proceso legal, sin normas internacionales de defensa, sin normativa de resocialización. Porque lo que quieren ocultar es una realidad «. Y remató: «Lo peor es que siguen bajo los efectos de la droga, siguen siendo parte de organizaciones criminales que los adoptan como mano de obra inimputable, siguen en familias que no los contienen».

Durante el debate, en los palcos se vio a la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado por menores de edad en Santa Fe. Este caso fue el que llevó a la senadora Patricia Bullrich a reflotar el proyecto que baja la edad de punibilidad, y motivó al presidente Javier Milei a incorporarlo en el temario de sesiones extraordinarias.

Mientras se lleva adelante la sesión, no se descarta que el proyecto sufra modificaciones al momento de la votación en particular. Por caso, para evitar que se hagan secciones separadas en penales de adultos. Y que, en lugar de esto, se hagan institutos aparte.

Antes del inicio del debate, finalmente Juan Schiaretti juró como diputado. Por una intervención cardiovascular, el exgobernador no había podido jurar en diciembre. Desde el palco se vio a su mujer, la senadora Alejandra Vigo. Luego, los diputados homenajearon con un minuto de silencio a la exdiputada del PJ, Sandra Mendoza, que falleció el miércoles por la mañana.

Régimen Penal Juvenil: qué dice el proyecto

Durante el plenario de comisiones que se celebró el miércoles, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo reunió 81 firmas. Además de La Libertad Avanza, acompañaron ese texto el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). A grandes rasgos, la iniciativa propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones. En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.

Por otro lado, Unión por la Patria presentó dos dictámenes (uno que sostiene la actual edad de imputabilidad y otro del sector massista que la baja a 14 años); la conducción de Provincias Unidas tuvo su propio proyecto (también reduce a 14); y dos iniciativas de rechazo: una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega.

Régimen Penal Juvenil: cuál es el presupuesto

Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. «Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía», aseguró a este medio uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.

En su definición, el presupuesto destina más de $20.000 millones para la Defensoría General de la Nación, que garantizaría la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los «supervisores», las figuras de autoridad «a cargo del seguimiento, asistencia y control del adolescente».

Asimismo, para los gastos de infraestructura y profesionales, se establece que la Nación y los distritos «podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción».

Por Déborah de Urieta