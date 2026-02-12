San Lorenzo visita a Unión de Santa Fe, luego de la derrota en el clásico ante Huracán Se viene un duelo de equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de playoffs.

San Lorenzo visitará este viernes a Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse tras la derrota en el clásico frente a Huracán.

El encuentro, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará a cabo a partir de las 22:15 en el estadio 15 de Abril y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Ariel Penel, quien contará con la colaboración desde el VAR de Hernán Mastrángelo.

San Lorenzo llega a este encuentro luego de sufrir una dura derrota por 1-0 en el clásico ante Huracán, que además cortó con su racha de dos triunfos consecutivos que arrastraba tras superar a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Luego de esta caída, los dirigidos por Damián Ayude cayeron a la octava posición en la Zona A, por lo que un nuevo traspié los haría terminar la fecha fuera de los puestos de playoffs.

Unión, por su parte, tuvo un flojo inicio de campaña, en el que solo sumó cuatro puntos producto de su única victoria, ante Gimnasia de Mendoza, el empate con Platense y las derrotas frente a Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Es por esto que los dirigidos por Leonardo Madelón están décimos en la Zona A, aunque una victoria frente a su gente los metería en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A – fecha 5

Unión de Santa Fe – San Lorenzo

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 22:15. TV: TNT Sports Premium

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.__IP__

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.