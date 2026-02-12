River visita a Argentinos Juniors, en busca de la recuperación: horario, TV y formaciones
River visitará este jueves a Argentinos Juniors, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un buen resultado que le permita dejar atrás la goleada sufrida ante Tigre en su última presentación.
A qué hora juegan Argentinos Juniors vs River
Hora: 21:15.
Por dónde ver Argentinos Juniors vs River
TV: TNT Sports
Formaciones
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Diego Armando Maradona
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Silvio Trucco