River visita a Argentinos Juniors, en busca de la recuperación: horario, TV y formaciones River visitará este jueves a Argentinos Juniors, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un buen resultado que le permita dejar atrás la goleada sufrida ante Tigre en su última presentación.