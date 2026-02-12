Las 10 claves de la reforma laboral de Javier Milei aprobada en el Senado

Para conseguir los votos en sectores «moderados» o «indecisos», el Gobierno revisó varios artículos del dictamen original. Entre las modificaciones más relevantes se destacaron la preservación de la obligatoriedad de los aportes a sindicatos y cámaras empresariales, con topes menores a los inicialmente propuestos y sin la transición a esquema voluntario programada para 2028.