Independiente recibe a Lanús, en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Apertura El “Rojo” viene de conseguir su primera victoria, luego de vencer a Platense como visitante.

Independiente recibirá este viernes a Lanús, por la quinta fecha del Torneo Apertura, en busca de un nuevo triunfo que le permita acomodarse en la Zona A.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini a partir de las 20, contará con la transmisión en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Independiente llega a este cruce luego de conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura, en lo que fue la victoria 1-0 ante Platense en condición de visitante, en un partido donde fue dominado en la mayoría de los tramos, pero pudo aprovechar una de las pocas situaciones claras que tuvo.

Previamente, los dirigidos por Gustavo Quinteros habían igualado 1-1 en sus tres anteriores presentacines, que fueron contra Estudiantes de La Plata, Newell´s y Vélez. Estos resultados le permiten al “Rojo” estar en zona de clasificación a los playoffs, ya que ocupa la séptima posición.

Lanús, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para Independiente debido al gran momento que atraviesa.

El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino y que el año pasado hizo historia al conseguir su segunda Copa Sudamericana, sumó ocho puntos en las primeras cuatro fechas y está segundo en la Zona A solo por debajo de Vélez.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A – fecha 5

Independiente – Lanús

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

Hora: 20. TV: ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco o Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.