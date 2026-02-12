Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos” Aunque ya fue liberado, permanece en la puerta del Centro de Atendedores de Denuncias hasta que salgan en libertad el resto de los apresados por las fuerzas de seguridad.

Nicolás, uno de los detenidos durante la feroz represión que implementó este miércoles el Gobierno de Javier Milei en los alrededores del Congreso, mientras el Senado trataba la reforma laboral, contó cómo fueron las circunstancias en las que fue apresado y cuáles fueron las condiciones que le impusieron para su liberación. “Yo fui a cubrir la marcha y nada más. Yo la única arma que tengo es una cámara de fotos”, manifestó el joven.

Se trata de un fotógrafo independiente que suele registrar con su cámara las marchas de los jubilados de cada miércoles. En esta oportunidad, fue una de las víctimas del protocolo antipiquetes creado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este miércoles dejó más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados.

Represión en Congreso: cómo fue la cacería

Según contó desde la puerta del Centro de Atendedores de Denuncias (CAD) Sur de la Policía de la Ciudad en Barracas, donde fueron llevados 20 de los detenidos -6 de los cuales, entre ellos Nicolás, ya fueron liberados-, el miércoles se encontraba con su cámara por la Avenida 9 de Julio, entre Hipólito Yrigoyen y Alsina, cuando fue sorprendido por la violencia de varios policías que, sin motivo alguno, lo detuvieron.

“Estaba registrando lo que estaba pasando y había dos columnas de policías por distintas calles, empecé a filmar y se abalanzaron hacia mí y me llevaron”, relató Nicolás. “Yo fui a cubrir la marcha y nada más. Yo la única arma que tengo es una cámara de fotos”, señaló el joven.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2026 Marcha contra la reforma laboral Foto: Guadalupe Lombardo Buenos Aires, 11 de febrero de 2026 Marcha contra la reforma laboral Foto: Guadalupe Lombardo (guadalupe lombardo)

Al momento de los hechos, según aseguró el fotógrafo, estaba identificado como prensa, “sacando fotos y grabando como todos los miércoles en las marchas de jubilados”.

“Veía cómo avanzaba la policía reprimiendo a los manifestantes, me puse a registrar ese momento y ahí fue cuando se abalanzaron. Me dijeron que me corra, yo iba retrocediendo mientras grababa, y me manotearon y me llevaron”, reiteró el trabajador de prensa sobre cómo ocurrieron los hechos.

Por lo sucedido, Nicolás fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad. “En ningún momento me resistí. Dicen que le tiré con algo a un policía pero nunca le tiré nada”, protestó el fotógrafo.

Respecto a las condiciones que le impusieron para su liberación, contó que no se puede acercar a 500 metros del lugar del hecho y tampoco puede salir del país. “Pero bueno, trataré de resolverlo para poder seguir estando cerca (de la movilización popular)”, adelantó.

Dentro del CAD Sur, según reveló el fotógrafo, las autoridades están entrevistando “individualmente uno por uno” a los detenidos y “a medida que vayan viendo que no tienen antecedentes los van a ir liberando”, señaló el joven, que pese a lo vivido decidió quedarse en la puerta del establecimiento “hasta que salga el último (detenido)”.