Reforma laboral: La Rosada cede con Ganancias y conforma a los gobernadores Bullrich mantuvo reuniones con legisladores que responden a las provincias y el Gobierno tiene casi todo listo para la media sanción del proyecto que recorta derechos de los trabajdores. Este martes se reúne la mesa política.

Con Patricia Bullrich y Diego Santilli a la cabeza de las negociaciones, el Gobierno buscaba este lunes afinar el lápiz con gobernadores dialoguistas y legisladores aliados para terminar de pulir los últimos cambios a la ley de reforma laboral, cuya versión final es probable que recién se conozca horas antes de que llegue al recinto este miércoles. “Los votos están”, largó Santilli horas antes de que la exministra y presidenta del bloque de LLA se reuniera en el senado con sus pares Luis Juez; el misionero Carlos Arce; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana Beatriz Avila y la salteña Flavia Royón. Todos ellos responden directamente a los mandatarios provinciales que pedían quitar la rebaja en Ganancias del proyecto, porque desfinancia las arcas provinciales. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

El propio Santilli se ocupó en aclarar que habrá cambios, pero ninguno que cambie “la idea general” del proyecto. Seguirá siendo regresivo. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado”, reconoció Santilli, para quien la garantía de la media sanción estará dada porque la titular del bloque oficialista Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado, al igual que Martín Menem “en Diputados”.

Por lo pronto, tal como había adelantado la propia Bullrich, la versión final debería estar “como muy tarde para el martes a la mañana”. La mesa política de Casa Rosada tiene previsto reunirse precisamente el martes desde las 11, en la previa al debate. Asistirán además de Bullrich y Santilli el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular de Diputados, Martín Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo.

Santilli, que junto con Adorni, fue uno de los encargados de ofertar fondos provinciales a cambio de votos. El ministro de Interior mantuvo una reunión este lunes con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, luego de varios contactos a contrarreloj con otros mandatarios provinciales en el sprint final previo a la votación. En ese marco, sostuvo que el proyecto va a “dar un primer paso este miércoles” en el Senado, aunque admitió que habrá modificaciones en el proyecto original.

Luego, para intentar convencer a la opinión pública de que ese proyecto tiene un costado positivo, el ministro sacó del bolsillo los supuestos “beneficios” que generará la sanción de la reforma. “Es importante tener una nueva ley laboral porque es preciso modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto, y otras situaciones que esta ley ayuda a mejorar”, improvisó durante una entrevista por la oficialista Radio Rivadavia.

Santilli también intentó vender que a partir de esa ley se crearán puestos de trabajo, algo que la oposición y la inmensa mayoría de los especialistas laborales niegan. “Más del 50 por ciento de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley van a pasar a la formalidad”, fue el argumento que repitió de memoria.

Minutos después salió a desmentirlo el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien aseguró que la reforma “no genera trabajo” y sólo “persigue a los gremios”. Martínez había formado parte inicialmente de las reuniones del Consejo de Mayo en la Rosada en las que supuestamente se debatían los puntos centrales de la norma, con las que igualmente dijo no haber estado de acuerdo desde el principio.

Fiel al estilo libertario de mezclar los temas, Santilli sacó a relucir la agotada excusa de la “industria de los juicios” que, en su opinión, “ha destruido el trabajo en la Argentina, y no precisamente en las grandes compañías que son las que más se pueden proteger, sino en las pymes”.

“El presidente Javier Milei, para los segundos dos años de su mandato, ha planteado claramente que el objetivo es crecer y generar trabajo formal que es lo que necesitamos como país y esta ley va en esa dirección”, destacó.

Además, en tono triunfalista vaticinó que el Gobierno tendrá este año “una excelente agenda parlamentaria, no solo en extraordinarias sino también en ordinarias” y destacó iniciativas como la Ley de Glaciares, con la que “le estamos devolviendo facultades a las provincias”.

Gobernadores con peluca

El encuentro entre Bullrich y los entreguistas tuvo lugar en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical donde hubieron encuentros durante las semanas previas, desde que se oficializó la apertura de las sesiones extraordinarias. Allí mismo fue donde la semana pasada los mismos protagonistas se vieron las caras y, tras la reunión, el jefe del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, afirmó que había “un 95%” del texto acordado.

Con Bullrich se reunieron, además de Vischi, los legisladores del Frente Cívico, Luis Juez; del Frente Renovador de Concordia Carlos Arce; de La Neuquinidad Julieta Corroza; de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut Edith Terenci; de Independencia Beatriz Avila y de Primero Los Salteños Flavia Royón.

A todos ellos se les ofreció un salvoconducto dirigido a gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Pablo Valdes (Corrientes) entre otros, que se quite el capítulo que baja el impuesto a las ganancias y que desfinancia las arcas provinciales y que se puso como condición para aprobar la norma. El Gobierno confirmó en la tarde del lunes que ese cambio estaba prácticamente hecho.

El que salió a abrir el paraguas fue el peronista Sáenz. A pocas horas del debate, dijo haber recibido “presiones y amenazas” dirigidas a diputados y senadores que votarán con el Gobierno para que no apoyen el proyecto. Todo un paso de comedio para desnudar las diferencias en el peronismo con los dirigentes que avalarán la quita de derechos de los trabajadores argentinos.