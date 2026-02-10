Los intereses de depósitos en dólares no pagarán Impuesto a las Ganancias La medida se dictó en el marco de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a que las divisas extranjeras que circulan en el circuito informal ingresen a los bancos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución General 5822/2026, que establece que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del Impuesto a las Ganancias.

La medida alcanza a personas humanas y se dicta en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, que busca atraer al mercado formal los dólares que circulan en el circuito informal. El ministro de Economía Luis Caputo hizo foco en que existen “170.000 millones de dólares debajo del colchón”.

“ARCA actualizó el marco reglamentario vigente para armonizarlo con la entrada en vigencia del régimen simplificado de este impuesto, a fin de fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía, como instrumento idóneo para asegurar su identificación, trazabilidad y verificación”, dice el comunicado que hizo circular el organismo tributario.

El objetivo del Gobierno es que esos dólares pasen a formar parte de la economía formal y generar lo que llaman una “dolarización endógena”, o sea voluntaria, sin que haya una ley o decreto que obligue a usarlos.

“Ahora los contribuyentes que se adhieran a la iniciativa, al momento de introducir sus fondos en el sistema financiero, tendrán garantizado que el Estado no les aplicará retenciones por los intereses generados en esas inversiones”, aseguran.

Hasta ahora solo los depósitos en pesos estaban exentos del Impuesto a las Ganancias. En el caso de los dólares las alícuotas llegaban hasta el 35%.

¿Cómo afecta la Ley de Inocencia Fiscal a los “dólares bajo el colchón”?

La Ley de Inocencia Fiscal crea un Régimen Simplificado de Ganancias. Si bien es para quienes tienen ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos, los contribuyentes podrán ingresar dinero al sistema bancario por fuera de eso, sin justiticar ante ARCA de dónde proviene. El patrimonio neto de quien se adhiera nunca podrá superar los 10 mil millones de pesos.

ARCA no preguntará el origen de los fondos, pero la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de activos, sigue teniendo la potestad de intervenir cuando lo crea necesario.

Por otro lado, el monto mínimo para iniciar una causa penal por evasión simple pasa de 1.5 millones de pesos a 100 millones. En los casos de evasión agravada pasa de 15 a 1.000 millones y los hechos prescriben a los 3 años en lugar de a los 5 como hasta ahora.

Por debajo de los montos ARCA penalizaría con intereses al contribuyente. En los casos donde el tope se supere, la acción penal se extinguirá si se paga la deuda, los intereses correspondientes y un 50% del monto total en un plazo de 30 días hábiles. Si bien la UIF no va a investigar inmediatamente cualquier depósito, lo hará cuando lo considera necesario por los montos.