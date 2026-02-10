La AFA le sacó los derechos a Clarín y transmitirá la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la Primera Nacional será televisada por la plataforma AFA Play. De esta manera, se terminará el acuerdo que tenía Torneos y Competencias, del Grupo Clarín, para transmitir los partidos de la segunda categoría del fútbol local.

“Terminó el conflicto como Clarín no quería: sin la posibilidad de tener esos derechos de transmisión, que es lo que le daba algo de valor a su vieja pantalla de TyC Sports”, describió el doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) Santiago Marino en comunicación con Radio 750.

Sin los derechos de la Primera Nacional, TyC Sports tendrá poco para ofrecer a la audiencia futbolera, más allá de que 2026 será un año mundialista y de que el canal aún mantenga los derechos de la Copa Argentina.

La respuesta del multimedio, pronosticó Marino, no se hará esperar, y en los próximos meses se verá un recrudecimiento de las críticas que viene esbozando el Grupo Clarín contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sin embargo, la gran pregunta ahora tiene que ver con el futuro funcionamiento de AFA Play.

“¿Cuántas personas van a suscribirse a AFA Play? ¿Y a pagar cuánto? ¿5 mil, 10 mil pesos, 17 mil pesos, que es lo que sale Netflix por mes?“, se preguntó el comunicólogo, quien además apuntó que, al ser financiado por la AFA, porque los derechos de transmisión son de los propios clubes de fútbol, es probable que la calidad de las transmisiones sea precaria. “Yo tendría muchos reparos respecto del éxito de esto”, resumió Marino.

¿Hacia un escenario de plataformización?

Más allá de los pormenores de la disputa Tapia-Clarín, lo cierto es que la noticia representa un nuevo capítulo en la historia de la relación entre el fútbol y la televisión.

“Estamos consolidando otra etapa en la relación entre tecnología, medios y deporte que es la plataformización de las transmisiones”, analizó el especialista en Escuchá Página|12.

Y, como en muchos otros ámbitos, Argentina es pionera en esta etapa, porque ni la FIFA se animó a darle aún funcionamiento sostenido a su propia plataforma de contenidos. El máximo órgano del fútbol internacional apenas coqueteó con la idea de que los partidos del Mundial estuvieran disponibles en este formato, pero todavía se trata de una promesa de negocio que mantiene interesados a los privados.

Qué se sabe del funcionamiento de AFA Play

Históricamente, uno de los ingresos mayoritarios de las empresas que transmiten eventos deportivos es la publicidad. En el caso del sector privado, además, se suma el cobro a los usuarios que utilicen el servicio. Pero en el caso de AFA Play, el funcionamiento será distinto.

“Hasta que les salgan a cobrar a los usuarios vamos a tener a la AFA poniendo la plata”, señaló Marino. “No hay tanta capacidad de contratar a muchas empresas que lleven camiones de exteriores y equipos de transmisión y personas a las que habrá que pagar el relato y el comentario. Ese costo de producción también correrá por parte de la AFA, y todo eso habrá que recuperarlo por la suscripción”, advirtió.

Si no parece un negocio rentable, entonces, cabe la pregunta por la razón detrás de la movida. “En este contexto de plataformización y convergencia, la respuesta es para hacer otros negocios. Si nosotros miramos quiénes son los dueños de los canales de televisión, son empresarios que, en general, vinculan su canal de televisión abierto o pago para sostener otros negocios. El Grupo Vila-Manzano o el Grupo Clarín», ejemplificó.

Es en ese sentido que Marino avizoró un conflicto de intereses en el hecho de que la propia organización del torneo sea la dueña de los derechos de transmisión. “Se habilitan todos los análisis y prejuicios respecto de los arbitrajes, localías y poderes políticos de los equipos que compitan, y una incertidumbre respecto de cómo se va a financiar esto, porque entonces ya no habrá quién pague por los derechos de transmisión de la segunda categoría del fútbol nacional”, concluyó.